3 çështjet që qëndrojnë pas takimti Putin-Xi

Putin dhe Xi nënshkruan një deklaratë të përbashkët në Pekin të mërkurën që përfshinte një marrëveshje për të rritur bashkëpunimin ushtarak.
Mediat botërore ndoqën me vëmendje të mërkurën mbërritjen e Presidentit rus Vladimir Putin në Sallën e Madhe të Popullit në Pekin për të nënshkruar një pakt të ri “bashkëpunimi” me homologun e tij kinez Xi Jinping.
Kremlini ka mohuar se ka ndonjë lidhje midis vizitës së udhëheqësit rus dhe asaj të Presidentit të SHBA-së Donald Trump vetëm disa ditë më parë. Por koha padyshim ka ngjallur habi, veçanërisht në të gjithë Evropën, ku frika se mund të lihen mënjanë në çështjet globale është rritur.
Ja disa nga mësimet kryesore për Evropën nga udhëtimi i Putinit në Kinë.
Lidhje “të palëkundura”
Nëse Evropa dhe SHBA-të shpresonin se Pekini mund të bindej të zvogëlonte mbështetjen e tij për Rusinë së shpejti, ky udhëtim do të ketë ofruar pak inkurajim.
Kina i ka ofruar Rusisë mbështetje ekonomike, ushtarake dhe diplomatike që kur Moska nisi pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, dhe kjo ka qenë thelbësore në mundësimin e Putinit për të vazhduar përpjekjet e tij të luftës, pavarësisht humbjeve në rritje si në personel ashtu edhe në pajisje, si dhe kostove në rritje të shpejtë.
SHBA-ja dhe Evropa kishin shpresuar se duke e shkëputur Rusinë nga ndihma kineze, ato mund të ishin në gjendje të sillnin një ndryshim në rrjedhën e luftës.
Megjithatë, të mërkurën, kjo ëndërr dukej sikur kishte mbaruar, ndërsa Putin dhe Xi nënshkruan një deklaratë të re të përbashkët mbi bashkëpunimin dhe shpallën lidhjen e tyre “të palëkundur”.
Deklarata, e cila synon thellimin e “fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit miqësor”, përfshinte gjithashtu një marrëveshje për të rritur bashkëpunimin midis forcave të tyre të armatosura.
Pekini në përgjithësi është përpjekur të mbajë një qëndrim neutral ndaj Ukrainës, por ka të ngjarë të jetë i përqendruar te rezultati i luftës dhe të dëshirojë që aleati i tij strategjik të triumfojë në fund të fundit.
Ka qenë një tjetër pritje e ngrohtë për Putinin në Kinë, ku ai është përshëndetur nga Xi si një “mik i dashur”.
Presidenti rus mbërriti në Kinë të martën në mbrëmje, ku u prit nga Ministri i Jashtëm Wang Yi dhe një trupë nderi, si dhe të rinj që valëvitnin flamuj kinezë dhe rusë dhe brohorisnin “Mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini ngrohtësisht!”
Thirrje për t’i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme
Gjithashtu në axhendë ishte situata në Iran dhe efekti i saj në tregjet globale të energjisë, i cili u përshkallëzua pasi Teherani mori vendimin për të mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit në përgjigje të veprimit ushtarak të Trump në vend.
Gjatë bisedimeve të tyre të mërkurën, Xi i tha Putinit se çdo luftim i mëtejshëm duhet të shmanget dhe bëri thirrje për vazhdimin e negociatave për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje.
Përfundimi i konfliktit do të ndihmonte në lehtësimin e ndërprerjeve në tregjet e energjisë dhe zinxhirët e furnizimit, tha Xi, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua.
“Kam paraqitur katër propozime mbi ruajtjen dhe promovimin e paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme për të ndërtuar më tej konsensusin ndërkombëtar dhe për të ndihmuar në uljen e tensioneve, përfundimin e armiqësive dhe promovimin e paqes”, shtoi ai.
Tregjet e naftës ranë pak të mërkurën pas raportimeve se një numër tankerash po lëviznin nëpër Ngushticën e Hormuzit, por ato mbeten ende të larta.
Trump tha më parë këtë javë se i kishte udhëzuar Sekretarit të Luftës, Pete Hegseth, të anulonte një sulm të planifikuar ndaj Iranit, por se ai duhet të jetë i përgatitur “të vazhdojë me një sulm të plotë dhe në shkallë të gjerë ndaj Iranit” nëse nuk mund të arrijnë një marrëveshje paqeje “të pranueshme”.
Nuk ka detaje përfundimtare mbi tubacionin kryesor të gazit
Bashkimi Evropian është përpjekur gjithashtu të izolojë Moskën duke vendosur sanksione të dizajnuara për të dëmtuar tregjet e energjisë, financave, teknologjisë dhe eksportit të Rusisë, por Kina ka vazhduar të ofrojë akses në një partner të madh tregtar, duke i lejuar Rusisë të kompensojë humbjet e konsiderueshme të shitjeve në Evropë, veçanërisht të gazit.
Nga ana e tij, Pekini dëshiron të diversifikojë burimet e saj të energjisë, të mbajë çmimet e ulëta dhe të shmangë ngecjen në pikat strategjike detare.
Një marrëveshje kyçe që ende nuk është finalizuar është gazsjellësi i planifikuar “Fuqia e Siberisë 2”, një projekt prej 2,600 kilometrash që mund të dërgojë deri në 50 miliardë metra kub gaz çdo vit në Kinë nëse përfundon, duke siguruar një burim të rëndësishëm të ardhurash për Kremlinin.
Putin dhe Xi përfunduan bisedimet e tyre të mërkurën pa ofruar detaje mbi një marrëveshje për projektin, por besohet se është arritur një marrëveshje e përgjithshme midis kombeve.