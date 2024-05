Dua Lipa shkëlqen në Met Gala 2024 – mori gjithë vëmendjen me fustanin e veçantë me dantella

Dua Lipa vazhdon të dëshmojë se është një nga yjet me plot stil me paraqitjet që bën në tapetin e kuq.

Fituesja e ‘Grammy’-t, 28 vjeçe, ka shkëlqyer në një ansambël Marc Jacobs tërësisht të zi në Met Gala 2024 të hënën, më 6 maj.

Duke ecur në shkallët e Muzeut Metropolitan të Artit të Neë York-ut, Lipa mahniti në një fustan të tejdukshëm dantelle mbi një korse të bardhë.

Duke kanalizuar temën e ekspozitës “Bukuroshet e Fjetura: Rizgjimi i Modës”, veshja paraqiste detaje me lule.

Lipa e kompletoi ‘look’-un me një pelerinë me pupla të zeza, grim sysh të nxirë, doreza me dantella të zeza me pika dhe shumë bizhuteri argjendi nga Tiffany & Co.

Këngëtarja e “Houdini” ka kaluar në tapetin e kuq pa të dashurin e saj, Callum Turner.

Edhe pse Met Gala e këtij viti nuk shënoi debutimin e çiftit në tapetin e kuq, Lipa më parë mori pjesë në eventin e vitit 2019 me të dashurin e saj të atëhershëm, Isaac Carew. /Telegrafi/