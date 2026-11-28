28 NËNTOR 1912–2026
114 VJET PAVARËSI: SHQIPËRIA, VIKTIMË E PËRPLASJES SË PERANDORIVE, E COPËTIMIT BALLKANIK DHE E DOBËSISË SË ELITAVE TË SAJ POLITIKE
Nga Traktati i Shën Stefanit dhe Kongresi i Berlinit, te Austro-Hungaria, Rusia, Perandoria Osmane, pushtimet serbo-malazeze e greke dhe çështja e pazgjidhur kombëtare shqiptare
Nga Flamur Buçpapaj – Shkrim historik, diplomatik dhe gjeopolitik për Nacional Media
: Një pavarësi e fituar në një kohë kur Shqipëria rrezikonte të zhdukej nga harta politike
114-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë nuk duhet të jetë vetëm një ceremoni për ngritjen e flamurit në Vlorë. Ai duhet të jetë një moment serioz i analizës historike, i ndërgjegjes kombëtare dhe i reflektimit mbi mënyrën se si u krijua shteti shqiptar, pse u copëtuan trojet shqiptare dhe përse, edhe pas më shumë se një shekulli, çështja kombëtare shqiptare mbetet e pazgjidhur në tërësinë e saj.
Shqipëria nuk lindi në një mjedis të qetë diplomatik. Ajo lindi në mes të një konflikti të madh ndërkombëtar, në kohën kur Perandoria Osmane po shpërbëhej, Rusia po zgjeronte ndikimin në Ballkan, Serbia dhe Mali i Zi synonin zgjerimin territorial, Greqia ndiqte projektin e saj të zgjerimit kombëtar, ndërsa Austro-Hungaria dhe Italia përpiqeshin të pengonin daljen e Serbisë në Adriatik.
Në këtë përplasje interesash, territoret shqiptare u kthyen në objekt të pazareve diplomatike, planeve ushtarake dhe projekteve territoriale të fuqive të kohës.
Një popull me identitet të lashtë, me gjuhë, histori dhe vazhdimësi kulturore, u trajtua shpesh si një çështje dytësore në tryezat ku vendosej e ardhmja e Evropës Juglindore.
Prandaj, për të kuptuar 28 Nëntorin 1912, nuk mjafton të flasim vetëm për Ismail Qemalin. Duhet të analizojmë edhe Shën Stefanin, Berlinin, politikën ruse, interesat austro-hungareze, dobësinë osmane, Luftërat Ballkanike dhe përgjegjësinë e elitave shqiptare.
Kjo është historia e një pavarësie të domosdoshme, por të lindur nën presionin e rrethanave ndërkombëtare.
Shqipëria në shekullin XIX: Një hapësirë shqiptare pa shtet kombëtar
Gjatë shekujve të sundimit osman, shqiptarët nuk kishin një shtet të tyre kombëtar. Territoret shqiptare ishin të ndara në njësi të ndryshme administrative të Perandorisë Osmane, kryesisht në vilajetet e Shkodrës, Kosovës, Manastirit dhe Janinës.
Ky organizim nuk përputhej me hapësirën e një kombi shqiptar të bashkuar.
Shqiptarët kishin tri përkatësi kryesore fetare: myslimane, katolike dhe ortodokse. Kjo përbërje fetare u përdor në mënyra të ndryshme nga diplomacia e kohës për të dobësuar idenë e një kombi të përbashkët shqiptar.
Në diplomacinë e shekullit XIX, identiteti fetar kishte peshë të konsiderueshme. Rusia paraqitej si mbrojtëse e interesave ortodokse sllave, Greqia pretendonte lidhje me popullsitë ortodokse, ndërsa Perandoria Osmane e trajtonte një pjesë të madhe të shqiptarëve përmes përkatësisë myslimane dhe besnikërisë ndaj sulltanit.
Kështu, një realitet kombëtar shqiptar me tri besime rrezikonte të interpretohej përmes tri këndvështrimeve të ndryshme fetare dhe politike.
Por shqiptarët kishin një element që i bashkonte: gjuhën, kujtesën historike, traditat, territorin dhe ndërgjegjen e përbashkët kombëtare.
Shqiptarët nuk ishin tri kombe sepse kishin tri fe. Ata ishin një komb me tri tradita fetare.
Kjo është një nga të vërtetat më të rëndësishme të historisë sonë.
. Abdyl Hamiti II dhe Perandoria Osmane: Aleanca e interesave, por jo mbështetja e plotë e çështjes kombëtare
Një nga gabimet që bëhet shpesh në interpretimin e historisë është paraqitja e Perandorisë Osmane si mbrojtëse e pakushtëzuar e shqiptarëve.
Perandoria Osmane kishte interesin e saj për të ruajtur territoret e mbetura në Ballkan. Për këtë arsye, shqiptarët kishin një rëndësi strategjike, veçanërisht në mbrojtjen e kufijve perëndimorë të perandorisë.
Gjatë sundimit të Sulltan Abdyl Hamitit II (1876–1909), politika osmane ndaj shqiptarëve ishte kontradiktore.
Nga njëra anë, pushteti osman kërkonte mbështetjen e popullsisë myslimane shqiptare kundër zgjerimit serb, malazez dhe rus. Nga ana tjetër, ai nuk pranonte lehtësisht krijimin e një autonomie kombëtare shqiptare, me institucione, administratë dhe arsim në gjuhën shqipe.
Pikërisht këtu qëndron kontradikta historike.
Shqiptarët kërkonin të mbronin tokat e tyre, por Perandoria Osmane kërkonte t’i mbante nën autoritetin e vet.
Marrëdhënia nuk ishte thjesht marrëdhënie miqësie apo armiqësie. Ishte një marrëdhënie interesash, ku herë kishte bashkëpunim dhe herë konflikt.
Abdyl Hamiti II nuk mund të paraqitet as si armik absolut i shqiptarëve, as si shpëtimtar i çështjes shqiptare. Ai ndoqi para së gjithash interesin e mbijetesës së perandorisë.
Pas humbjes në luftën me Rusinë më 1877–1878, kjo perandori u detyrua të pranonte kushte të rënda territoriale dhe diplomatike. Dobësimi i saj e la çështjen shqiptare të ekspozuar përballë projekteve zgjeruese të shteteve fqinje.
Studiuesit kanë dokumentuar se edhe kufizimet e arsimit në gjuhën shqipe dhe kundërshtimi i disa kërkesave kombëtare nga autoritetet osmane e thelluan konfliktin midis nesh e turqve
Prandaj, një mësim historik është i qartë: një popull nuk mund ta mbështesë të ardhmen e vet vetëm te interesat e një perandorie të huaj.
. Lufta ruso-turke e viteve 1877–1878: Fillimi i rrezikut të madh për trojet shqiptare
Lufta ruso-turke e viteve 1877–1878 ndryshoi rrënjësisht ekuilibrat politikë në Ballkan.
Rusia, nën flamurin e pansllavizmit dhe të mbrojtjes së popullsive ortodokse, ndërhyri ushtarakisht kundër Perandorisë Osmane.
Pas humbjes osmane, më 3 mars 1878 u nënshkrua Traktati i Shën Stefanit.
Ky traktat ishte një nga dokumentet më të rëndësishme dhe më problematike për historinë shqiptare.
Ai parashikonte krijimin e një Bullgarie shumë të zgjeruar dhe u jepte përfitime territoriale Serbisë dhe Malit të Zi. Në projektin e ri territorial përfshiheshin edhe zona me popullsi të konsiderueshme shqiptare.
Rreziku ishte i qartë: trojet shqiptare mund të ndaheshin midis shteteve fqinje, pa u pyetur popullsia që jetonte aty.
Rusia ndiqte interesat e saj strategjike. Ajo kërkonte zgjerimin e ndikimit në Ballkan, forcimin e aleatëve sllavë dhe krijimin e një pozicioni më të favorshëm drejt Ngushticave dhe Mesdheut.
Për shqiptarët, kjo politikë kishte pasoja të drejtpërdrejta.
Traktati i Shën Stefanit nuk u bë një zgjidhje përfundimtare, sepse fuqitë e tjera evropiane kundërshtuan dominimin rus në Ballkan. Por dëmi politik ishte bërë: çështja shqiptare ishte kthyer në një çështje ndërkombëtare dhe rreziku i copëtimit ishte bërë real.
Kjo është një nga arsyet kryesore të lindjes së një organizimi kombëtar shqiptar më të fuqishëm.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit – përgjigjja kombëtare ndaj copëtimit
Më 10 qershor 1878 u themelua Lidhja Shqiptare e Prizrenit.
Ajo ishte një nga momentet themelore të ndërgjegjësimit politik kombëtar shqiptar.
Përfaqësues nga vise të ndryshme shqiptare, me përkatësi fetare të ndryshme, u bashkuan për të mbrojtur territoret shqiptare dhe për të kundërshtuar vendimet që merreshin pa vullnetin e tyre.
Abdyl Frashëri, Ymer Prizreni, Sulejman Vokshi dhe figura të tjera u angazhuan në këtë lëvizje.
Në fazën e parë, Lidhja synonte kryesisht mbrojtjen e territoreve shqiptare dhe autonominë brenda Perandorisë Osmane. Nuk ishte që në fillim një lëvizje e unifikuar për shpalljen e pavarësisë.
Por rëndësia e saj ishte historike: ajo e zhvendosi çështjen shqiptare nga një problem lokal në një projekt politik kombëtar.
Shqiptarët po kuptonin se, nëse nuk organizoheshin si komb politik, të tjerët do të vendosnin për fatin e tyre. Library of Congress Tiles +2
Kongresi i Berlinit, 1878: Evropa vendos për territoret shqiptare pa një shtet shqiptar në tryezë
Më 13 qershor – 13 korrik 1878 u mbajt Kongresi i Berlinit, me pjesëmarrjen e fuqive kryesore evropiane.
Në tryezë ishin Gjermania, Austro-Hungaria, Rusia, Britania e Madhe, Franca, Italia dhe Perandoria Osmane.
Por shqiptarët nuk kishin një delegacion shtetëror me të drejta të barabarta në këtë konferencë. Ata nuk përfaqësoheshin nga një shtet i pavarur dhe nuk kishin fuqi diplomatike për të mbrojtur vetë kufijtë e tyre.
Kongresi i Berlinit ndryshoi një pjesë të vendimeve të Shën Stefanit, por nuk e zgjidhi çështjen shqiptare.
Serbia dhe Mali i Zi morën njohjen dhe përfitime territoriale, ndërsa çështja e territoreve shqiptare u trajtua në kuadër të interesave dhe ekuilibrave të fuqive të mëdha.
Në këtë proces u cenuan hapësira shqiptare në veri dhe verilindje. Përplasjet rreth Plavës, Gucisë, Hotit, Grudës, Ulqinit dhe viseve të tjera treguan se kufijtë nuk po përcaktoheshin vetëm sipas realitetit etnik dhe vullnetit të popullsisë.
Kundërshtimi shqiptar ndaj këtyre vendimeve u shfaq në rezistencë politike dhe ushtarake.
Rasti i Ulqinit është veçanërisht domethënës. Nën presionin ndërkombëtar dhe pas ndërhyrjes së flotës evropiane, Perandoria Osmane u detyrua të dorëzonte Ulqinin Malit të Zi në vitin 1880.
Kjo ngjarje tregoi se Perandoria Osmane nuk ishte më në gjendje të mbronte territoret shqiptare dhe se diplomacia e fuqive të mëdha mund të impononte vendime edhe kundër vullnetit të banorëve vendas.
Kongresi i Berlinit ishte një demonstrim i realpolitikës evropiane: interesat e shteteve të fuqishme kishin përparësi ndaj vetëvendosjes së popujve të vegjël. OUP Academic +2
Politika ruse dhe projekti pansllavist: Përplasja e interesave në kurriz të shqiptarëve
Për të kuptuar historinë shqiptare, duhet analizuar edhe politika e Rusisë cariste.
Rusia e shekullit XIX dhe fillimit të shekullit XX ndiqte një politikë zgjerimi të ndikimit në Ballkan. Ajo mbështeste lëvizjet dhe shtetet sllave, veçanërisht Serbinë, Malin e Zi dhe Bullgarinë, në funksion të interesave të saj strategjike.
Kjo nuk do të thotë se çdo veprim rus ishte identik apo se të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare shpjegohen vetëm me pansllavizmin. Por dokumentet diplomatike tregojnë se mbështetja ruse për aleatët ballkanikë ndikoi ndjeshëm në ekuilibrat që përcaktuan fatin e trojeve shqiptare.
Rusia kishte një interes të veçantë për dobësimin e ndikimit osman dhe zgjerimin e hapësirës së saj politike në Evropën Juglindore.
Për Serbinë, mbështetja ruse ishte një instrument i rëndësishëm diplomatik dhe strategjik.
Për shqiptarët, problemi ishte se në shumë raste pretendimet territoriale serbe gjenin mbështetje në një politikë më të gjerë ndërkombëtare.
Në vitin 1912, marrëveshjet ndërmjet Serbisë dhe Bullgarisë, të ndërtuara në kuadrin e afrimit të tyre me Rusinë, kontribuuan në krijimin e Aleancës Ballkanike.
Kjo aleancë u kthye në një instrument ushtarak kundër Perandorisë Osmane, por territori shqiptar u bë një nga objektivat e rëndësishëm të zgjerimit të shteteve pjesëmarrëse.
Në këtë kontekst, Rusia nuk ishte një mbrojtëse e projektit të një Shqipërie të bashkuar. Ajo mbështeste një ekuilibër ballkanik ku interesat e aleatëve të saj kishin përparësi.
Një nga pasojat më të rënda ishte përjashtimi i Kosovës dhe i shumë viseve të tjera shqiptare nga shteti që do të krijohej në vitin 1912.
Ky është një fakt që duhet studiuar në kuadrin e politikës së jashtme ruse të asaj kohe dhe të marrëdhënieve të saj me Serbinë. academia.edu +2
. Serbia dhe Mali i Zi: Zgjerimi territorial drejt Shqiperise
Në historinë shqiptaro-serbe, duhet bërë një dallim i rëndësishëm midis popujve dhe politikave shtetërore.
Nuk është e drejtë të shpallet një popull i tërë armik i përhershëm. Por është po aq e domosdoshme të mos fshihen politikat ekspansioniste, pushtimet dhe dhuna e dokumentuar e shteteve dhe ushtrive të caktuara ndaj shqiptarëve.
Në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, qarqe të rëndësishme politike dhe ushtarake serbe synonin zgjerimin drejt Kosovës dhe territoreve shqiptare, si dhe daljen në Adriatik.
Këto synime u mbështetën në pretendime historike, strategjike dhe fetare.
Një dokument i rëndësishëm i kësaj periudhe është projekti i marrëveshjeve territoriale serbo-bullgare të vitit 1912, ku trajtoheshin zonat që do të merreshin nga Perandoria Osmane.
Kur shpërtheu Lufta e Parë Ballkanike, ushtria serbe hyri në Kosovë dhe vazhdoi drejt Shqipërisë së Veriut e bregdetit Adriatik.
Serbia kërkonte një dalje në det, sepse ishte një shtet pa dalje të drejtpërdrejtë në Adriatik dhe e konsideronte këtë çështje me rëndësi jetike strategjike.
Por kjo dalje në det kërkohej përmes territoreve shqiptare.
Kjo ishte një përplasje e drejtpërdrejtë midis projektit shtetëror serb dhe aspiratës shqiptare për të krijuar shtetin e vet.
Shkodra, 1912–1913: Një nga provat më të rënda të qëndresës shqiptare
Shkodra kishte rëndësi të jashtëzakonshme historike, kulturore, ekonomike dhe strategjike.
Në Luftën e Parë Ballkanike, Mali i Zi e rrethoi qytetin për muaj të tërë. Rrethimi filloi në tetor 1912 dhe përfundoi me kapitullimin e qytetit më 23 prill 1913, sipas kalendarit të përdorur në burimet historike të kohës.
Mbrojtja e Shkodrës u drejtua nga Hasan Riza Pasha dhe më pas u shoqërua me zhvillime të ndërlikuara politike e ushtarake, ku rol pati edhe Esat Pashë Toptani.
Shqiptarët dhe mbrojtësit e qytetit përballuan një rrethim të rëndë, me pasoja të mëdha për popullsinë.
Mali i Zi kërkonte ta përfshinte Shkodrën në territorin e vet. Serbia gjithashtu mbështeti operacionet ushtarake rreth qytetit dhe kishte interes strategjik për zgjerimin drejt bregdetit.
Fuqitë e mëdha vendosën që Shkodra t’i përkiste Shqipërisë, por Mali i Zi nuk e pranoi menjëherë këtë vendim.
Vetëm pas presionit diplomatik, demonstrimit detar dhe kërcënimit të ndërhyrjes ndërkombëtare, Mali i Zi u tërhoq në maj 1913.
Shkodra u vendos përkohësisht nën administrimin e një force ndërkombëtare.
Kjo histori ka një domethënie të madhe: Shqipëria e re nuk mund të mbronte dot vetëm me fuqitë e veta territorin e saj. Për fatin e Shkodrës duhej të ndërhynin fuqitë evropiane.
Kjo nuk e zvogëlon heroizmin e mbrojtësve shqiptarë. Përkundrazi, tregon se në çfarë kushtesh të vështira u krijua shteti.
Greqia dhe pretendimet territoriale në jug: Çështja shqiptare përballë projektit të zgjerimit helen
Edhe në jug, shqiptarët u përballën me një projekt të fuqishëm territorial.
Greqia, e cila kishte fituar pavarësinë në vitin 1830, ndiqte politikën e zgjerimit të territorit shtetëror në kuadrin e projektit të njohur si Megali Idea.
Ky projekt synonte zgjerimin e shtetit grek drejt territoreve që qarqet nacionaliste greke i konsideronin pjesë të hapësirës së tyre historike dhe kulturore.
Në këtë proces u përfshinë edhe territore me popullsi shqiptare, veçanërisht në Epirin historik dhe në zonat jugore.
Këtu lind një problem i rëndësishëm historik: përkatësia fetare ortodokse e një pjese të popullsisë shqiptare shpesh interpretohej si tregues i përkatësisë kombëtare greke.
Por përkatësia fetare nuk përcakton automatikisht kombësinë.
Një shqiptar ortodoks mund të ishte po aq shqiptar sa një shqiptar mysliman apo katolik.
Në vitet e Luftërave Ballkanike, trupat greke pushtuan Janinën dhe zona të tjera të jugut. Gjatë përcaktimit të kufijve të Shqipërisë, çështja e Epirit dhe e popullsive shqiptare mbeti objekt përplasjesh diplomatike.
Konferenca e Londrës dhe më pas komisionet ndërkombëtare përcaktuan kufirin jugor, duke lënë jashtë shtetit shqiptar territore dhe popullsi që shqiptarët i konsideronin pjesë të hapësirës së tyre kombëtare.
Kjo çështje nuk duhet trajtuar me urrejtje ndaj popullit grek. Duhet trajtuar me dokumente, të drejtë historike, respekt për të drejtat e popullsive dhe standarde të njëjta ndërkombëtare.
Feja nuk mund të përdoret si instrument për të ndryshuar identitetin kombëtar të një popullsie.
Austro-Hungaria: Mbrojtësja diplomatike e shtetit shqiptar,
Në analizën e Pavarësisë së Shqipërisë, roli i Austro-Hungarisë është i pazëvendësueshëm.
Pa kuptuar politikën e Vjenës, është e pamundur të shpjegohet se përse Shqipëria u shpall e pavarur pikërisht në vitin 1912 dhe përse disa fuqi evropiane këmbëngulën në krijimin e një shteti shqiptar.
Austro-Hungaria kishte disa interesa strategjike:
* Të pengonte daljen e Serbisë në Adriatik.
* Të kufizonte zgjerimin e ndikimit rus në Ballkan.
* Të ruante ekuilibrin e fuqive në Adriatik.
* Të pengonte zgjerimin e ndikimit italian në këtë hapësirë.
* Të krijonte një Shqipëri që të shërbente si faktor stabiliteti dhe si hapësirë ndërmjet interesave të fuqive rivale.
Për Vjenën, Shqipëria kishte rëndësi të veçantë gjeopolitike. Një Serbi që arrinte në Adriatik do të ndryshonte ekuilibrat e fuqisë në rajon dhe do të krijonte një problem strategjik për Perandorinë Habsburge.
Kështu, çështja shqiptare u bë pjesë e politikës së jashtme austro-hungareze.
Austro-Hungaria mbështeti zhvillimin e arsimit shqip, veprimtarinë kulturore dhe interesat shqiptare në disa prej qendrave të saj diplomatike. Në Shkodër dhe në vise të tjera, institucionet dhe misionet austro-hungareze patën rol në zhvillimin e arsimit dhe të kulturës shqiptare.
Por duhet thënë edhe e vërteta tjetër: Vjena nuk e mbështeti Shqipërinë vetëm nga dashuria për shqiptarët.
Ajo e shihte Shqipërinë edhe si një instrument të interesave të veta strategjike.
Kjo është arsyeja pse duhet të ndajmë dy gjëra: kontributin real diplomatik të Austro-Hungarisë për krijimin e shtetit shqiptar dhe interesat e saj perandorake.
Të dyja janë pjesë e së njëjtës histori.
A ishte Pavarësia një akt i imponuar nga Austro-Hungaria?
Kjo është një pyetje që kërkon përgjigje të kujdesshme historike.
Nuk është e saktë të thuhet se Austro-Hungaria e shpiku Pavarësinë shqiptare apo se shqiptarët nuk kishin projekt kombëtar.
Lidhja e Prizrenit, kryengritjet shqiptare, Kongresi i Manastirit më 1908, Kongresi i Elbasanit më 1909 dhe kryengritjet e viteve 1910–1912 dëshmojnë se shqiptarët kishin një proces të brendshëm të formimit kombëtar.
Por është po aq e pasaktë të mohohet se diplomacia austro-hungareze luajti rol vendimtar në mbështetjen e shkëputjes shqiptare nga Perandoria Osmane.
Në vjeshtën e vitit 1912, kur ushtritë ballkanike po pushtonin territore shqiptare dhe ushtria osmane po pësonte humbje, Vjena e kuptoi se krijimi i një shteti shqiptar ishte mënyra më e efektshme për të penguar zgjerimin serb drejt Adriatikut.
Austro-Hungaria dhe Italia u angazhuan për krijimin e një Shqipërie autonome dhe më pas të pavarur, megjithëse kishin edhe mosmarrëveshje për ndikimin e tyre në vend.
Prandaj, formulimi më i saktë është ky:
Pavarësia shqiptare ishte rezultat i një lëvizjeje kombëtare të brendshme, e përshpejtuar nga Luftërat Ballkanike dhe e bërë e mundur në planin diplomatik nga mbështetja vendimtare e Austro-Hungarisë dhe e Italisë.
Kjo nuk ishte një pavarësi e dhuruar. Ishte një pavarësi e kërkuar nga shqiptarët, por e fituar në rrethana kur interesat e fuqive të mëdha përcaktonin fatin e shteteve të vogla.
. 28 Nëntori 1912: Pavarësia në momentin e fundit historik
Në vjeshtën e vitit 1912, Lufta e Parë Ballkanike e ndryshoi plotësisht situatën.
Mali i Zi kishte hyrë në luftë kundër Perandorisë Osmane më 8 tetor. Serbia dhe Bullgaria iu bashkuan luftës më 17 tetor, ndërsa Greqia më 18 tetor.
Ushtritë e Aleancës Ballkanike përparuan me shpejtësi.
Kosova u pushtua nga ushtria serbe. Forcat malazeze përparuan drejt Shkodrës. Trupat greke hynë në Janinë dhe territoret jugore, ndërsa Serbia kërkonte dalje në Adriatik.
Perandoria Osmane nuk kishte më kapacitetin ushtarak për të mbrojtur territoret shqiptare.
Në këtë moment, Ismail Qemali kuptoi se shtyrja e mëtejshme e shpalljes së Pavarësisë mund të sillte humbjen e mundësisë për krijimin e një shteti shqiptar.
Ai zhvilloi kontakte diplomatike, përfshirë takimet në Vjenë dhe Budapest, për të siguruar mbështetje ndërkombëtare.
Më 28 nëntor 1912, në Vlorë, u mblodh Kuvendi Kombëtar dhe u shpall Pavarësia e Shqipërisë.
Ky akt kishte një rëndësi të jashtëzakonshme.
Shqiptarët deklaronin se nuk pranonin të përfshiheshin në ndarjen e Perandorisë Osmane si një popull pa identitet dhe pa të drejtë shtetformuese.
Shpallja e Pavarësisë ishte një akt politik dhe juridik i shkëputjes nga sovraniteti osman.
Por Shqipëria ende nuk kishte kufij të sigurt, administratë të konsoliduar, ushtri të organizuar dhe njohje të plotë ndërkombëtare.
Kjo do të vendosej në muajt dhe vitet pasuese.
Prandaj, duhet bërë një dallim midis shpalljes së Pavarësisë dhe konsolidimit të shtetit shqiptar.
E para ndodhi në Vlorë më 28 nëntor 1912. E dyta mbeti një proces i vështirë dhe i papërfunduar.
. Konferenca e Londrës, 1912–1913: Shqipëria u njoh, por kombi u nda
107 vjet që nga fillimi i Konferencës së ambasadorëve në Londër –
Këtu ndodhet një nga tragjeditë më të mëdha të historisë shqiptare.
Më 17 dhjetor 1912 filloi Konferenca e Ambasadorëve në Londër, ku fuqitë e mëdha diskutuan të ardhmen politike të Ballkanit.
Shqipëria u njoh si një entitet autonom nën sovranitetin e sulltanit në fazën e parë të diskutimeve. Më pas, më 29 korrik 1913, u vendos krijimi i një principate shqiptare sovrane, e trashëgueshme dhe e garantuar ndërkombëtarisht.
Por çfarë ndodhi me territoret shqiptare?
Shqipëria e njohur ndërkombëtarisht nuk përfshinte pjesën më të madhe të Kosovës, trevat shqiptare të Maqedonisë së sotme, Preshevën, Bujanocin, Medvegjën, shumë zona të Malit të Zi dhe territore të tjera shqiptare.
Në jug, kufiri la jashtë Shqipërisë edhe popullsi shqiptare në hapësirën e Epirit.
Kjo do të thoshte se shteti shqiptar u krijua vetëm në një pjesë të hapësirës etnike shqiptare.
Nuk kemi të bëjmë thjesht me një çështje hartografike. Kemi të bëjmë me ndarjen e familjeve, ekonomisë, tregtisë, lidhjeve historike, kullotave, rrugëve dhe qendrave kulturore.
Një pjesë e madhe e shqiptarëve u gjendën jashtë kufijve të shtetit të tyre kombëtar.
Pse u copëtua Shqipëria?
Arsyet kryesore mund të përmblidhen në gjashtë pika:
. Mungesa e një shteti shqiptar përpara vitit 1912.
Shqiptarët nuk kishin institucione shtetërore dhe diplomaci të konsoliduar që të mbronin pretendimet e tyre në konferencat ndërkombëtare.
. Dobësimi dhe shpërbërja e Perandorisë Osmane.
Kur ushtria osmane humbi kontrollin mbi Ballkanin, territoret shqiptare u ekspozuan ndaj pushtimeve të shteteve fqinje.
. Ekspansioni territorial i Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë.
Këto shtete kishin projekte konkrete zgjerimi, të cilat përfshinin edhe territore me popullsi shqiptare.
\. Mbështetja ruse për aleatët ballkanikë.
Politika ruse favorizoi fuqizimin e shteteve sllave dhe ndikoi në ekuilibrat diplomatikë që u krijuan gjatë Luftërave Ballkanike.
\. Rivaliteti i fuqive të mëdha.
Austro-Hungaria, Italia, Rusia, Britania, Franca dhe Gjermania kishin interesa të ndryshme në Ballkan. Shqipëria u bë pjesë e këtij rivaliteti.
\. Dobësia diplomatike dhe ushtarake e lëvizjes shqiptare.
Shqiptarët kishin një lëvizje kombëtare të rëndësishme, por nuk kishin kapacitetet e shteteve të konsoliduara për të imponuar një zgjidhje sipas parimit të vetëvendosjes.
Këto janë shkaqet strukturore të copëtimit.
Pasojat ishin të thella: krijimi i një shteti të vogël, ndarja e popullsisë shqiptare në disa shtete dhe një konflikt i vazhdueshëm politik e diplomatik rreth të drejtave kombëtare.
Shqipëria fitoi pavarësinë shtetërore, por nuk arriti të përfshijë të gjithë kombin brenda kufijve të
Pasojat e copëtimit: Një komb, disa shtete dhe një çështje kombëtare e pazgjidhur
Copëtimi i vitit 1913 pati pasoja që vazhdojnë të ndikojnë edhe sot.
Në vend që të zhvillohej në një hapësirë të përbashkët ekonomike, kulturore dhe arsimore, popullsia shqiptare u nda midis disa shteteve.
Në Kosovë, shqiptarët u përballën me administrimin serb dhe më pas jugosllav, me politika diskriminuese, represion dhe periudha të ndryshme të kufizimit të të drejtave politike e kombëtare.
Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët u përballën për dekada me përfaqësim të kufizuar dhe me probleme në përdorimin institucional të gjuhës së tyre.
Në Mal të Zi, shqiptarët ruajtën komunitetet dhe identitetin e tyre, por u përballën me sfida në përfaqësim, zhvillim ekonomik dhe ruajtjen e pronës e të trashëgimisë kulturore.
Në Luginën e Preshevës, shqiptarët kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për diskriminimin, përfaqësimin institucional, arsimin dhe përdorimin e gjuhës.
Në Greqi, çështja e njohjes së identitetit dhe e të drejtave të komuniteteve me origjinë shqiptare mbetet një temë e ndërlikuar, ku duhen dalluar çështjet e arvanitasve, komuniteteve çame, emigrantëve shqiptarë dhe të drejtave të pakicave.
Këto realitete nuk janë të njëjta dhe nuk mund të trajtohen me një formulë të vetme.
Por kanë një element të përbashkët: nevojën për mbrojtjen e identitetit, të gjuhës, të arsimit dhe të barazisë qytetare.
Shqipëria pas vitit 1913: Shtet i njohur, por i dobët dhe i ekspozuar ndaj te huajeve
Njohja ndërkombëtare nuk e zgjidhi automatikisht problemin e shtetformimit.
Në vitin 1914, Shqipëria u vu nën drejtimin e princit Vilhelm Vid, por shteti i ri u përball me kryengritje, përçarje politike dhe ndërhyrje të huaja.
Fillimi i Luftës së Parë Botërore e shkatërroi më tej stabilitetin e vendit.
Territori shqiptar u pushtua nga ushtri të ndryshme ndërluftuese. Institucionet shtetërore u dobësuan dhe rreziku i shpërbërjes u rikthye.
Në vitin 1920, Kongresi i Lushnjës shënoi një moment të rëndësishëm të ripërtëritjes së shtetit shqiptar.
Në vitin 1921, Shqipëria u përball sërish me çështjen e kufijve në arenën ndërkombëtare dhe me pretendimet e shteteve fqinje.
Më pas, vendi kaloi nëpër periudhën e Republikës, monarkisë së Ahmet Zogut, pushtimit italian të vitit 1939, pushtimit gjerman dhe vendosjes së regjimit komunist në vitin 1944.
Pra, pas shpalljes së Pavarësisë, Shqipëria kaloi në një shekull të trazuar, pa pasur mundësinë të ndërtonte një sistem të qëndrueshëm demokratik dhe ekonomik për një periudhë të gjatë.
Komunizmi dhe izolimi:
Pas vitit 1944 Shqipëria u drejtua nga regjimi komunist i Enver Hoxhës.
Në vend që të ndërtohej një demokraci pluraliste pas luftës, u vendos një sistem njëpartiak, ku pushteti politik u përqendrua në duart e Partisë së Punës.
Regjimi ndërtoi një sistem represiv, me Sigurimin e Shtetit, burgjet politike, internimet, kufizimin e pronës private dhe kontrollin e plotë të shoqërisë.
Në vitin 1967 u zhvillua fushata e mbylljes së institucioneve fetare, ndërsa Kushtetuta e vitit 1976 e shpalli Shqipërinë shtet ateist.
Në planin ndërkombëtar, Shqipëria u shkëput fillimisht nga Jugosllavia, më pas nga Bashkimi Sovjetik dhe më vonë u distancua edhe nga Kina.
Izolimi pati pasoja të rënda ekonomike, teknologjike, kulturore dhe politike.
Shqipëria mbeti larg zhvillimeve të Evropës Perëndimore dhe humbi mundësi të rëndësishme për modernizim.
Pasojat e diktaturës nuk u zhdukën me ndryshimin e sistemit në vitin 1990. Ato vazhduan të ndikojnë në administratë, ekonomi, kulturë politike dhe marrëdhëniet e qytetarëve me shtetin.
Kjo është arsyeja pse ndërtimi i demokracisë kërkon më shumë se ndërrimin e qeverive: kërkon ndryshimin e kulturës së pushtetit.
Demokracia pas vitit 1990: Liria u fitua, por shteti i së drejtës mbeti një sfidë
Shqipëria hyri në pluralizëm në dhjetor 1990.
Qytetarët fituan të drejtën e organizimit politik, të shprehjes dhe të zgjedhjes së përfaqësuesve.
Në vitin 1992 ndodhi rotacioni i parë i madh politik pas rënies së regjimit komunist.
Në vitin 1997 vendi u përball me një krizë të rëndë ekonomike dhe institucionale, e cila tregoi se demokracia nuk mund të mbijetojë pa institucione të forta, përgjegjësi dhe kontroll mbi financat.
Më pas Shqipëria u anëtarësua në NATO më 2009 dhe nisi një rrugë të re drejt integrimit evropian.
Por tranzicioni ka mbetur i paplotë në disa drejtime:
* Korrupsioni dhe klientelizmi kanë dëmtuar besimin te institucionet.
* Drejtësia ka kaluar në reforma të rëndësishme, por kërkon rezultate të qëndrueshme.
* Emigracioni ka dobësuar potencialin njerëzor të vendit.
* Ekonomia ka nevojë për prodhim, industri dhe punësim me vlerë të shtuar.
* Siguria juridike dhe mbrojtja e pronës mbeten çështje të rëndësishme.
* Media dhe shoqëria civile kanë nevojë për pavarësi dhe mbrojtje efektive.
Një Shqipëri që ka fituar lirinë, por humbet qytetarët e saj nga mungesa e mundësive, duhet të rishikojë seriozisht modelin e zhvillimit.
Shqiptarët jashtë kufijve: Pse standardet e të drejtave duhet të jenë të njëjta për të gjithë?
Studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut iu mohohen provimet në gjuhën shqipe! Peticioni :Të respektohet barazia gjuhësore! Ministria e Drejtësisë: Maqedonishtja është kusht ligjor – Shkup: Provimet e Jurisprudencës të mbahen në gjuhën shqipe! Hoxha: Të respektohen të drejtat e garantuara
Këtu historia e vitit 1913 takohet me realitetin e vitit 2026.
Shqiptarët sot jetojnë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi, Serbi dhe Greqi. Ata kanë të drejtën të ruajnë identitetin, gjuhën, kulturën dhe lidhjet e tyre kombëtare.
Megjithatë, zbatimi i këtyre të drejtave nuk është i njëjtë në të gjitha shtetet.
Maqedonia e Veriut
Marrëveshja e Ohrit e vitit 2001 krijoi një kuadër të rëndësishëm për përdorimin e gjuhës shqipe, përfaqësimin proporcional dhe pjesëmarrjen e shqiptarëve në institucionet shtetërore.
Në komunat ku një komunitet përbën të paktën 20 për qind të popullsisë, kuadri kushtetues parashikon përdorimin zyrtar të gjuhës së tij sipas dispozitave përkatëse.
Megjithatë, zbatimi i barazisë në administratë, arsim, drejtësi dhe përfaqësim vazhdon të kërkojë vëmendje. Working document
Serbia dhe Lugina e Preshevës
Në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë jeton një popullsi shqiptare autoktone.
Shqetësimet e ngritura nga përfaqësuesit shqiptarë përfshijnë:
* Njohjen dhe përdorimin e gjuhës shqipe.
* Tekstet shkollore dhe arsimin në gjuhën amtare.
* Përfaqësimin në administratë dhe polici.
* Zhvillimin ekonomik dhe investimet publike.
* Çështjen e dokumentacionit dhe pasivizimit të adresave.
* Ruajtjen e simboleve dhe identitetit kombëtar.
Këto çështje kërkojnë zgjidhje përmes ligjit, marrëveshjeve dypalëshe dhe mekanizmave evropianë të të drejtave të njeriut.
Greqia
Marrëdhëniet shqiptaro-greke kanë një histori të ndërlikuar.
Shqipëria duhet të kërkojë trajtimin e drejtë të çështjeve që lidhen me të drejtat e shqiptarëve, pronat, gjuhën, identitetin dhe trashëgiminë historike.
Duhet të bëhet dallimi midis emigrantëve shqiptarë, arvanitasve, komuniteteve çame dhe çështjeve të pakicave kombëtare. Secila ka rrethanat e veta historike dhe juridike.
Mali i Zi
Shqiptarët kanë një prani historike në Ulqin, Tuz, Plavë, Guci, Krajë dhe zona të tjera.
Përfaqësimi politik, zhvillimi ekonomik, përdorimi i gjuhës shqipe dhe mbrojtja e identitetit kulturor duhet të jenë pjesë e një politike të qëndrueshme të barazisë.
Parimi duhet të jetë i njëjtë: atë që kërkojmë për shqiptarët në vendet e tjera, duhet ta respektojmë edhe për pakicat që jetojnë në Shqipëri.
Kjo është mënyra se si një çështje kombëtare kthehet në një kërkesë demokratike dhe juridike me legjitimitet ndërkombëtar.
. Kontradikta e madhe: Të drejtat e shqiptarëve dhe standardet e dyfishta në Ballkan
Një nga problemet e historisë politike ballkanike ka qenë përdorimi i çështjeve kombëtare sipas interesave të shteteve.
Shtetet e rajonit kanë mbështetur në periudha të ndryshme komunitetet e tyre jashtë kufijve, ndërsa në disa raste kanë qenë më pak të gatshme të njohin të njëjtat kërkesa për popullsitë e tjera.
Kjo krijon një kontradiktë që duhet trajtuar hapur.
Nëse Serbia kërkon respektimin e të drejtave të serbëve në Kosovë, ajo duhet të garantojë të njëjtat standarde për shqiptarët në Luginën e Preshevës.
Nëse Greqia kërkon respektimin e të drejtave të komunitetit grek në Shqipëri, duhet të jetë e hapur për trajtimin e çështjeve të shqiptarëve dhe të komuniteteve me origjinë shqiptare në territorin e saj, në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Nëse Maqedonia e Veriut kërkon integrimin e saj evropian, duhet të zbatojë plotësisht garancitë për barazinë e qytetarëve dhe përdorimin e gjuhëve.
Kjo nuk është çështje hakmarrjeje historike. Është çështje reciprociteti në standardet e demokracisë dhe të drejtave të njeriut.
Asnjë shtet nuk mund të kërkojë privilegje për komunitetin e vet jashtë kufijve dhe të shmangë përgjegjësitë ndaj komuniteteve të tjera brenda kufijve të tij.
. Cila është zgjidhja për çështjen shqiptare në shekullin 20
Sot shqiptarët kanë një realitet tjetër nga ai i vitit 1912.
Shqipëria është anëtare e NATO-s. Kosova është shtet i pavarur, i njohur nga një pjesë e madhe e bashkësisë ndërkombëtare. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi dhe Luginën e Preshevës kanë organizime politike dhe institucionale.
Kjo krijon mundësi të reja për një politikë kombëtare të koordinuar.
Por çfarë duhet bërë konkretisht?
\. Një strategji kombëtare shqipta0re
Shqipëria dhe Kosova duhet të ndërtojnë një strategji afatgjatë për bashkëpunimin ekonomik, arsimor, kulturor, shkencor dhe diplomatik.
Kjo strategji duhet të përfshijë edhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Serbi dhe diasporë.
. Një mekanizëm institucional për të drejtat e shqiptarëve në rajon
Duhet të krijohet një mekanizëm i përhershëm monitorimi, me ekspertë juridikë, historianë, diplomatë dhe përfaqësues të institucioneve.
Ky mekanizëm duhet të dokumentojë:
* Shkeljet e të drejtave gjuhësore.
* Problemet në arsim.
* Diskriminimin institucional.
* Problemet me pronën dhe përfaqësimin.
* Pengesat në zhvillimin ekonomik.
* Çështjet e trashëgimisë kulturore.
Raportet duhet t’u paraqiten institucioneve evropiane dhe organizatave ndërkombëtare.
. Mbrojtja e gjuhës shqipe
Gjuha shqipe është elementi më i rëndësishëm i vazhdimësisë sonë kombëtare.
Duhet të garantohet arsimi cilësor në gjuhën shqipe, përdorimi i saj në institucionet ku e parashikon ligji dhe mbështetja e universiteteve, botimeve, mediave dhe institucioneve kulturore shqiptare.
. Një hapësirë e përbashkët ekonomike
Shqipëria dhe Kosova duhet të bashkëpunojnë për:
* Infrastrukturë rrugore dhe hekurudhore.
* Tregti pa barriera të panevojshme.
* Energji dhe projekte të përbashkëta.
* Prodhim industrial.
* Bujqësi dhe përpunim ushqimor.
* Teknologji dhe inovacion.
* Turizëm të integruar.
Një komb që ka fuqi ekonomike ka edhe më shumë mundësi të mbrojë interesat e veta në arenën ndërkombëtare.
. Diplomaci aktive dhe jo vetëm deklarata patriotike
Shqipëria dhe Kosova duhet të kenë një diplomaci të koordinuar, të bazuar në dokumente historike, të drejtën ndërkombëtare dhe argumente juridike.
Çështjet shqiptare duhet të trajtohen në Këshillin e Evropës, OSBE, OKB, institucionet e Bashkimit Evropian dhe mekanizmat e tjerë përkatës.
Nuk mjaftojnë deklaratat politike gjatë festave kombëtare. Duhet punë diplomatike e vazhdueshme.
Bashkëpunim pa cenuar paqen dhe kufijtë ndërkombëtarë
E ardhmja e shqiptarëve duhet të mbështetet te bashkëpunimi, integrimi evropian, mbrojtja e të drejtave dhe respektimi i së drejtës ndërkombëtare.
Çështja kombëtare nuk duhet të shndërrohet në projekt për konflikte të reja territoriale.
Një Shqipëri e fortë dhe një Kosovë e zhvilluar, me shqiptarë të barabartë në të gjitha shtetet ku jetojnë, janë një objektiv politik që mund të ndiqet përmes institucioneve demokratike.
Përgjegjësia e elitave shqiptare: Historia nuk mund të përdoret për të fshehur dështimet e sotme
Nuk mund të fajësojmë vetëm Rusinë, Serbinë, Greqinë, Perandorinë Osmane apo fuqitë e tjera për gjithçka që i ka ndodhur kombit shqiptar.
Ato kanë pasur interesat e tyre dhe kanë ndjekur politikat e tyre.
Por shqiptarët duhet të bëjnë edhe analizën e vet.
Pse nuk arritëm të krijonim një organizim të përbashkët politik më herët?
Pse lëvizjet tona kombëtare u përballën me përçarje krahinore dhe personale?
Pse një pjesë e elitave politike e vendosën interesin personal mbi interesin kombëtar?
Pse pas vitit 1912 nuk u ndërtuan institucione të forta që të mbronin më mirë interesat e Shqipërisë?
Pse pas vitit 1990 demokracia nuk arriti të krijojë një kulturë të qëndrueshme përgjegjësie publike?
Këto pyetje janë të domosdoshme.
Një komb që kërkon drejtësi historike duhet të ketë edhe guximin të bëjë vetëkritikë.
Nuk mund të ndërtohet e ardhmja mbi glorifikimin e çdo politikani shqiptar, as mbi heshtjen përballë gabimeve të tyre.
Patriotizmi nuk është bindje ndaj një udhëheqësi. Patriotizmi është përgjegjësi ndaj kombit dhe qytetarëve.
XIX. Shqipëria e re: Nga shteti i vogël i vitit 1913 drejt një kombi të organizuar, të zhvilluar dhe me dinjitet
Shqipëria e shekullit XXI duhet të ketë një vizion të ri.
Nuk mund të mbetet peng i konflikteve të vjetra, i politikave të ditës dhe i përçarjeve të brendshme.
Ajo duhet të jetë një shtet modern, demokratik, ekonomikisht i fortë dhe me diplomaci aktive.
Shqipëria e re duhet të ndërtohet mbi disa shtylla:
Shtet i së drejtës: drejtësi e pavarur, luftë kundër korrupsionit dhe institucione që i shërbejnë qytetarit.
Ekonomi kombëtare: industri, energji, teknologji, bujqësi moderne dhe mbështetje për sipërmarrjen.
Arsim kombëtar: shkolla cilësore, universitete konkurruese, kërkim shkencor dhe mbrojtje e gjuhës shqipe.
Politikë kombëtare: bashkëpunim me Kosovën dhe shqiptarët në rajon, pa cenuar paqen dhe stabilitetin.
Diplomaci profesionale: mbrojtje e të drejtave të shqiptarëve përmes dokumenteve, ligjit dhe institucioneve ndërkombëtare.
Demokraci e vërtetë: zgjedhje të lira, media të pavarura, rotacion politik dhe llogaridhënie.
Diasporë e organizuar: përfshirja e shqiptarëve në Evropë, Amerikë dhe kudo ku jetojnë në zhvillimin ekonomik, shkencor dhe kulturor të vendit.
Nuk duhet të presim që fuqitë e huaja të na zgjidhin çështjet tona. Duhet të krijojmë kapacitetet tona shtetërore, diplomatike, ekonomike dhe kulturore.
28 Nëntori nuk është vetëm festa e flamurit, por edhe dita e llogarisë historike të kombit shqiptar
114 vjet më parë, më 28 nëntor 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpalli Pavarësinë.
Ai akt ishte një kthesë historike për kombin shqiptar.
Por pas flamurit që u ngrit në Vlorë mbeti një histori e dhimbshme: Kosova jashtë kufijve të shtetit shqiptar, viset shqiptare të Maqedonisë jashtë Shqipërisë, shqiptarët e Malit të Zi dhe të Luginës së Preshevës të ndarë nga shteti amë, ndërsa çështja e shqiptarëve në Greqi vazhdoi të kishte probleme të ndërlikuara historike dhe juridike.
Rusia ndoqi interesat e saj strategjike dhe mbështeti aleatët ballkanikë. Serbia dhe Mali i Zi ndoqën projekte zgjerimi territorial. Greqia ndoqi projektin e vet kombëtar. Perandoria Osmane, e dobësuar nga humbjet ushtarake, nuk arriti të mbronte territoret shqiptare. Austro-Hungaria dhe Italia mbështetën krijimin e shtetit shqiptar, por edhe ato vepruan sipas interesave të tyre gjeopolitike.
Kjo është historia që duhet të studiojmë, jo të zbukurojmë.
Shqipëria nuk u copëtua vetëm sepse të tjerët ishin të fuqishëm. U copëtua edhe sepse shqiptarët nuk kishin ende një shtet të konsoliduar, një ushtri të përbashkët, një diplomaci të organizuar dhe fuqinë për të imponuar të drejtën e tyre.
Por historia nuk mbaroi në vitin 1913.
Sot kemi një Shqipëri të pavarur, një Kosovë të pavarur, një diasporë të fuqishme dhe shqiptarë që jetojnë në disa shtete të Ballkanit.
Detyra jonë është ta kthejmë këtë realitet në një mundësi për zhvillim, bashkëpunim dhe mbrojtje të të drejtave kombëtare.
Nuk duhet të kërkojmë hakmarrje për historinë, por as të pranojmë harresën e saj.
Nuk duhet të ushqejmë urrejtje ndaj popujve fqinjë, por duhet të kërkojmë llogari për politikat shtetërore që kanë cenuar shqiptarët.
Nuk duhet të kënaqemi me ceremonitë e flamurit, kur ende kemi probleme me drejtësinë, ekonominë, arsimin dhe shpopullimin.
Dhe mbi të gjitha, nuk duhet të lejojmë që interesat e ngushta politike të bëhen pengesë për një strategji kombëtare afatgjatë.
Pavarësia e vitit 1912 na dha shtetin. Historia e vitit 1913 na tregoi kufijtë e fuqisë sonë. Demokracia e vitit 1990 na dha mundësinë të ndërtojmë një sistem të lirë. Tani përgjegjësia jonë është të ndërtojmë një Shqipëri të zhvilluar dhe një hapësirë shqiptare ku të drejtat kombëtare respektohen kudo.
Flamuri kuqezi nuk duhet të jetë simbol i një dite festive, por simbol i një përgjegjësie të përhershme.
Shqipëria nuk ka nevojë për patriotizëm të rremë, për udhëheqës të përjetshëm dhe për histori të manipuluar. Ajo ka nevojë për qytetarë të lirë, institucione të forta, drejtësi, ekonomi dhe vizion kombëtar.
Një komb që nuk mbron gjuhën, arsimin, historinë, ekonominë dhe dinjitetin e qytetarëve të tij, rrezikon të humbasë atë që brezat e mëparshëm fituan me sakrifica.
Le të jetë 114-vjetori i Pavarësisë një thirrje për reflektim, bashkim qytetar dhe përgjegjësi kombëtare.
Rroftë Shqipëria! Rroftë Kosova! Rroftë kombi shqiptar, kudo ku jeton!
Gëzuar 28 Nëntorin – 114-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë!
FLAMUR BUÇPAPAJ Shkrimtar, publicist dhe gazetar