250 VJET LIRI, DEMOKRACI DHE UDHËHEQJE BOTËRORE
Urim me rastin e 250-vjetorit të Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës
Nga Flamur Buçpapaj
Në emrin tim personal, si shkrimtar, publicist dhe drejtues i mediave Nacional, RTV Nacional dhe Radio Nacional, kam nderin të uroj popullin e madh amerikan me rastin e 250-vjetorit të Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Katër korriku është një nga datat më të rëndësishme në historinë moderne të njerëzimit. Më 4 korrik 1776 lindi një komb që u ngrit mbi idealet e lirisë, demokracisë, dinjitetit njerëzor dhe sundimit të ligjit. Gjatë këtyre 250 viteve, Shtetet e Bashkuara janë bërë simbol i mbrojtjes së lirive themelore, i zhvillimit ekonomik, i përparimit shkencor e teknologjik dhe i udhëheqjes së botës së lirë.
Historia ka dëshmuar se Amerika ka qenë gjithmonë në anën e kombeve që luftojnë për lirinë dhe demokracinë. Ajo ka luajtur një rol vendimtar në mbrojtjen e paqes, në përballimin e regjimeve totalitare dhe në forcimin e sigurisë euroatlantike. Kontributi i saj në ruajtjen e rendit ndërkombëtar dhe të vlerave demokratike mbetet i pazëvendësueshëm.
Për kombin shqiptar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë më tepër se një aleat strategjik. Ato janë një mik i madh historik. Mbështetja amerikane për Shqipërinë, për anëtarësimin në NATO dhe për çështjen e Kosovës ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Populli shqiptar do ta ruajë gjithmonë me mirënjohje këtë miqësi të veçantë.
Gjatë gjithë viteve të ekzistencës së tyre, mediat tona kanë mbështetur partneritetin shqiptaro-amerikan, integrimin euroatlantik dhe vlerat e demokracisë perëndimore. Ne besojmë se kjo miqësi duhet të vazhdojë të forcohet në interes të lirisë, zhvillimit, sigurisë dhe paqes.
Në këtë jubile historik, urojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vazhdojnë të jenë një burim frymëzimi për popujt e lirë, një mbrojtëse e demokracisë dhe një faktor vendimtar për stabilitetin dhe paqen në botë.
Me respekt dhe mirënjohje, uroj popullin amerikan për këtë përvjetor të jashtëzakonshëm.
Gëzuar 250-vjetorin e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës!
Zoti e bekoftë Amerikën! Zoti e bekoftë popullin amerikan! Zoti e bekoftë miqësinë e përjetshme ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës!
Flamur Buçpapaj
Shkrimtar, publicist
Drejtor Nacional, RTV Nacional
250 VJET LIRI, DEMOKRACI DHE UDHËHEQJE BOTËRORE Urim me rastin e 250-vjetorit të Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nga Flamur Buçpapaj
250 VJET LIRI, DEMOKRACI DHE UDHËHEQJE BOTËRORE