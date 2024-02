Video/ Guardiola e bën përsëri: Haaland i shënon 5 gola Luton, por zëvendësohet dhe rekordi i mbetet Messit

Erling Haaland e ka ekzagjeruar në FA Cup kundër ‘të gjorit’ Luton Town. I pamëshirshëm para portës, në një orë lojë sulmuesi i Mançester City i shkatërroi fjalë për fjalë Hatters, duke shënuar pesë gola. Në gol menjëherë pas 3′, norvegjezi u përsërit në minutat e 18′, 40′, 50′ dhe 58′. Një shifër e pabesueshme, në të cilën kontribuoi ndjeshëm edhe Kevin De Bruyne duke dhënë katër asiste. Pas shuplakës së Haaland në fund, Kovacic u kujdes për të sistemuar rezultatin 6-2, që e çon City në çerekfinale.

Rekordi prej 6 gola në një ndeshje i Lionel Messi, mbetet i pacënuar, ashtu si në mars 2023, kur norvegjezi i shënoi 5 gola Leipzig, por u zëvendësua nga Guardiola. Spanjolli bëri të njëjtën lëvizje, edhe pse nga minuta e 58′ kur Haaland shënoi golin e pestë, deri në të 77′ kur u zëvendësua nga Alvarez pati 19 minuta për të barazuar argjentinasin.

