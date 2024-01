Osimhen tremb Napolin: “Premier League? E kam vendosur çfarë duhet të bëj”

Victor Osimhen i dërgon një mesazh Napolit. Nigeriani, i përfshirë në Kupën e Kombeve Afrikane me ekipin e tij kombëtar, foli për CBS dhe u fokusua veçanërisht në të ardhmen e tij: “Unë tashmë kam marrë vendimin tim në lidhje me hapin e radhës që do të bëj në fund të këtij sezoni – ishin fjalët e sulmuesit të Napolit -. Unë tashmë i kam gjërat të qarta, tashmë e kam planin tim, e di se çfarë dua të bëj. Mendoj se 60% e njerëzve flasin për mua që po afrohem në Premier League… Kampionati anglez është një nga më të mëdhenjtë në botë. Tani dua ta përfundoj sezonin me Napolin, pastaj të ndjek vendimin që e kam marrë tashmë”.