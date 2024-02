200 prezenca me Milan, Theo Hernandez i mbyll derën Bayern: “Më e mira duhet ende të vijë”

Dyqind paraqitje me fanellën e Milanit dhe dëshira për të shkruar faqe të tjera të rëndësishme në historinë e klubit kuqezi. Theo Hernandez mori pjesë në golin e portugezit Leao kundër Atalantës, duke i shërbyer topin sulmuesit para veprimit të tij individual. Kundër bergamaskëve, anësori francez arriti një moment historik të rëndësishëm me ngjyrat kuqezi: “Jam i lumtur dhe krenar që kam arritur te 200 paraqitjet”. Më pas mesazhi që ftoh zërat e merkatos: “Më e mira nuk ka ardhur ende”.

Një titullar i palëvizshëm për Milanin e Piolit, i vendosur gjithashtu me sukses si qendërmbrojtës gjatë periudhës së emergjencës nga tekniku, Hernandez është një nga pjesët e çmuara të skuadrës kuqezi dhe vëmendja për të mes klubeve në të gjithë Evropën nuk mungon.

Duke qenë se kushtoi vetëm 21 milionë euro kur mbërriti nga Real Madrid, mundësia e një fitimi të konsiderueshëm kapital mund të joshë klubin kuqezi. Në javët e fundit ka pasur zëra për transferimin në Gjermani, me Bayern Munich gati për të thirrur Milanin për të nisur negociatat. E megjithatë, mesazhi i Theo duket se qartëson edhe një herë synimet e tij të ardhshme: të qëndrojë te Milan.

Happy and proud to reach 2️⃣0️⃣0️⃣ games with @acmilan ❤️🖤 Let's go for more! 💪🏼 #SempreMilan

Felice e orgoglioso di aver raggiunto le 2️⃣0️⃣0️⃣ presenze con @acmilan ❤️🖤 e il meglio deve ancora venire pic.twitter.com/V80fee30dg

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 26, 2024