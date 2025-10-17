10 futbollistët më të paguar në botë: 3 luajnë te Real Madrid, 3 në Arabinë Saudite

Lista e 10 futbollistëve më të paguar në botë për sezonin 2025/26, duke marrë parasysh pagën dhe fitimet jashtë fushës, ka një dominues absolut, Cristiano Ronaldon, dhe pastaj të gjithë të tjerët shumë më poshtë, duke filluar nga ‘armiku’ i tij i përjetshëm sportiv, Leo Messi. Si klub, vetëm Real Madrid i përgjigjet Arabisë Saudite në këtë renditje speciale.
Klasifikimi i “milionerëve” të futbollit botëror sheh, natyrisht, mungesën e plotë të Serie A-së, tashmë shumë larg mundësisë për të ofruar paga të tilla, ndërsa në krye janë skuadrat e Arabisë Saudite (tre lojtarë të pranishëm në Top 10 të përpiluar nga “Forbes”: Benzema dhe Mané, përveç Ronaldos), së bashku me klubet më të mëdha të Premier League (Haaland dhe Salah) dhe La Liga me treshen e Real (Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham dhe Yamal). I vetmi Messi, që luan në kampionatin amerikan MLS, nuk bën pjesë në këto tre liga.
Për 40-vjeçarin Ronaldo, ish-Real Madrid edhe ai, bëhet fjalë për një konfirmim, meqë kampioni portugez prej vitesh është një kompani tregtare më vete, përveçse golashënuesi më i madh në historinë e futbollit (dopieta e fundit e realizuar me Portugalinë kundër Hungarisë në kualifikimet botërore e ka çuar në kuotën 948; me këtë ritëm, 1000 golat do të arrihen me siguri, duke qenë se kontrata e sapo rinovuar me Al Nassr skadon në qershor të vitit 2027).
Ronaldo këtë vit do të arrijë rekordin personal të fitimeve
Sipas vlerësimeve të “Forbes”, Cristiano do të fusë në xhep gjatë sezonit që sapo ka nisur 280 milionë dollarë (pak më pak se 240 milionë euro), nga të cilat 230 burojnë nga ajo që bën në fushë (paga dhe bonuse financiare të lidhura me marrëveshje tregtare të favorizuara nga klubi i tij) dhe 50 nga të ardhurat që vijnë nga sponsorët personalë (Nike, Binance dhe Herbalife janë kryesorët). Bëhet fjalë për shuma bruto, nga të cilat zbriten taksat dhe komisionet e agjentëve.
Është hera e gjashtë në dhjetë vitet e fundit që Ronaldo qëndron në krye të futbollistëve më të paguar në botë, këtë herë me rekordin e tij personal të të ardhurave. Një shumë totale që, që kur “Forbes” përpilon klasifikimin e fitimeve të sportistëve (1990), është tejkaluar vetëm dy herë, nga i njëjti sportist: në vitin 2014/15 boksieri Floyd Mayweather, jo më kot i quajtur “Money”, fitoi rreth 300 milionë dollarë, tre vjet më vonë 285 milionë.
Top 10 futbollistët më të paguar në botë në sezonin 2025/26
Cristiano Ronaldo – 280 milionë dollarë (Al-Nassr, Portugali; në fushë 230 milionë $, jashtë fushe 50 milionë $)
Lionel Messi – 130 milionë dollarë (Inter Miami, Argjentinë; në fushë 60 milionë, jashtë fushe 70 milionë)
Karim Benzema – 104 milionë dollarë (Al-Ittihad, Francë; në fushë 100 milionë, jashtë fushe 4 milionë)
Kylian Mbappé – 95 milionë dollarë (Real Madrid, Francë; në fushë 70 milionë, jashtë fushe 25 milionë)
Erling Haaland – 80 milionë dollarë (Manchester City, Norvegji; në fushë 60 milionë, jashtë fushe 20 milionë)
Vinicius Jr – 70 milionë dollarë (Real Madrid, Brazil; në fushë 40 milionë, jashtë fushe 30 milionë)
Mohamed Salah – 55 milionë dollarë (Liverpool, Egjipt; në fushë 35 milionë, jashtë fushe 20 milionë)
Sadio Mané – 54 milionë dollarë (Al-Nassr, Senegal; në fushë 50 milionë, jashtë fushe 4 milionë)
Jude Bellingham – 44 milionë dollarë (Real Madrid, Angli; në fushë 28 milionë, jashtë fushe 16 milionë)
Lamine Yamal – 43 milionë dollarë (Barcelona, Spanjë; në fushë 33 milionë, jashtë fushe 10 milionë)