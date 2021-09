Zëri i Amerikës pyeti zv/Ndihmës Sekretari i Shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar nëse do t’i kalohen autoriteteve zyrtare të Shqipërisë fakte konkrete për implikimin e ish-kryeministrit Sali Berisha në afera madhore korrupsioni, siç pretendon DASH në arsyetimin që e shpalli “non grata”. Escobar thotë se ka shumë mënyra bashkëpunimi me Shqipërinë, por nuk ka pranuar të komentojë çështje konkrete, duke lënë të kuptohet se këto fakte ekzistojnë, sepse siç thotë ai DASH mori kohën e nevojshme për “të bërë hulumtimin dhe duhej të siguroheshim, që jemi në gjendje të bëjmë përpunimin e informacionit”.

Berisha nga ana tjetër ka pretenduar se SHBA nuk ka fakte dhe se vendimi për ta shpallur “non grata” është bazuar nga raportime të shoqatave të lidhura me Ramën dhe të krijuara nga Soros. Lulzim Basha nga ana tjetër ka thënë se këto informacione ekzistojnë, por ka lënë të kuptohet se nuk do të dalin kurrë nga biseda që ai pati me Sekretarin e Shtetit Filip Riker. Më poshtë një pjesë nga intervista e Escobar për Zërin e Amerikës.

Zëri i Amerikës: Vendimi i Sekretarit Blinken për përcaktimin publik të ish-Presidentit Sali Berisha për korrupsion madhor, ka shkaktuar polemika në Shqipëri, për faktin se ai nuk ka qenë në asnjë pozicion vendimmarrës në të paktën 8 vitet e fundit. Ndërsa ky është një vendim politik nga SHBA, për të çuar përpara interesat e saj kombëtare, disa njerëz ngrenë pikëpyetje se përse ky vendim u mor tani. Në mungesë të një procesi të rregullt ligjor në Shqipëri, a rrezikojnë këto përcaktime të mos arrijnë synimet e dëshiruara? Nësë një gjykatë shqiptare, apo autoritetet shqiptare do t’i kërkojnë SHBA-së të ndajë informacionet, pasi ju thoni se keni prova, nëse ata ua kërkojnë, a janë Shtetet e Bashkuara të gatshme të japin informacione?

Zv/Ndihmës Sekretari Escobar: Para së gjithash, përcaktimi kishte të bënte me frenimin e korrupsionit, nuk lidhej me zgjedhjet, me palët brenda…

Zëri i Amerikës: Kur them koha, kam parasysh që ndodhi pas 8 vitesh që ai nuk ishte në pushtet dhe jo koha kur u shpall, menjëherë pas zgjedhjeve.

Zv/Ndihmës Sekretari Escobar: Ka disa arsye, e para, kemi kompetenca të reja. Pastaj, gjatë asaj periudhe, duhej bërë hulumtimi dhe duhej të siguroheshim, që jemi në gjendje të bëjmë përpunimin e informacionit. Në lidhje me kalimin e informacionit tek Shqipëria, ne kemi tashmë një bashkëpunim shumë të fortë në fushën e zbatimit të ligjit, por edhe në fushën ushtarake dhe përcjellim shumë informacione. Nuk do të komentoj për ndonjë procedurë të veçantë ligjore, por ne kemi partneritet të mirë me Shqipërinë.

Zëri i Amerikës: Qeveria aktuale ka qenë në pushtet për 8 vjet dhe korrupsioni në Shqipëri ka qenë, po citoj këtu raportin e Departamentit të Shtetit: “i gjithë-përhapur”. Por nuk kemi parë përcaktimin e ndonjë zyrtari në pushtet. A pritet të shohim përcaktime të tjera në të ardhmen?

Zv/Ndihmës Sekretari Escobar: Do të shihni përcaktime të tjera për të gjithë rajonin. Nuk mund të komentoj për raste të veçanta. Por ne synojmë t’i përdorim kompetencat, për qëllimin që ato u krijuan.