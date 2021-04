Thyerja është bërë. Njoftimi i pritshëm i lindjes së Superligës së re erdhi brenda natës e lëshuar bashkërisht nga 12 Klubet Themeluese, pavarësisht kërcënimeve të pasdites vonë nga Uefa, Fifa dhe ligat kombëtare: “Dymbëdhjetë klube prestigjioze të futbollit evropian sot së bashku shpallën një marrëveshje për të krijuar një mesjavë të re gara e futbollit, Super League, e qeverisur nga Klubet Themeluese.

AC Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF dhe Tottenham Hotspur janë bashkuar si Klubet Themeluese. Tre klube të tjera pritet të bashkohen si Klube Themeluese përpara sezonit përurues, i cili duhet të fillojë sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa president do të jetë Florentino Perez”.

Komunikata për shtyp vazhdon të shpjegojë: “Duke parë të ardhmen, Klubet Themeluese shpresojnë të jenë në gjendje të vazhdojnë bisedat me UEFA dhe FIFA në kërkim të zgjidhjeve më të mira për Super League dhe për futbollin botëror në tërësi.

Krijimi i ligës së re vjen kur pandemia globale ka përshpejtuar paqëndrueshmërinë e modelit aktual ekonomik të futbollit evropian. Për vite me radhë Klubet Themeluese kanë synuar të përmirësojnë cilësinë dhe intensitetin e garave ekzistuese Evropiane dhe, në veçanti, të krijojnë një turne në të cilin klubet dhe lojtarët më të mirë mund të sfidohen më shpesh.

Pandemia zbuloi se një vizion strategjik dhe qasje biznesi janë të nevojshme për të rritur vlerën dhe ndihmën në të mirë të piramidës së futbollit si një e tërë. Në muajt e fundit ka pasur një dialog intensiv me organet drejtuese për formatin e ardhshëm të garave evropiane. Klubet themeluese besojnë se zgjidhjet e propozuara nga rregullatorët nuk zgjidhin pyetjet themelore, të cilat janë si nevoja për të ofruar ndeshje me cilësi të lartë ashtu dhe për të marrë burime shtesë financiare për të gjithë botën e futbollit. ”

Formati i kompeticionit shpjegohet në njoftimin për shtyp:

– Do të marrin pjesë 20 klube: 15 Klubet Themeluese dhe pesë skuadra të tjera shtesë që do të renditen çdo vit bazuar në performancën e sezonit të kaluar;

– Të gjitha ndeshjet do të luhen gjatë javës, të gjitha klubet do të vazhdojnë të garojnë në ligat e tyre përkatëse kombëtare, duke ruajtur kështu kalendarin tradicional që është në qendër të jetës së klubit;

– Sezoni do të fillojë në gusht me pjesëmarrjen e klubeve në dy grupe me dhjetë skuadra, të cilët do të luajnë ndeshje vajtje ardhje; Tre të mirët në secilin grup do të kualifikohen automatikisht në çerekfinale. Ekipet që përfundojnë në vendin e katërt dhe të pestë do të luajnë një playoff shtesë. Më pas, play-off do të ndahen me dy ndeshje nga cerekfinalja për të arritur deri në finale, e cila do të luhet si një ndeshje e vetme, në fund të majit, në një fushë neutrale.

Sa më shpejt të jetë e mundur pas fillimit të garës për meshkuj, do të nisë kampionati përkatës për femra, i cili do të kontribuojë në avancimin dhe zhvillimin e futbollit të grave.