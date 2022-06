Mungonte vetëm zyrtarizimi dhe tashmë ka ardhur edhe ai: Paul Pogba largohet nga United. Klubi i Mançesterit e ka përshëndetur francezin në Tëitter me një falënderim të thjeshtë, ndërsa në faqen e klubit gjendet deklarata që kujton historinë mes mesfushorit francez dhe Djajve të Kuq. “Klubi njofton se Paul Pogba do të largohet nga Manchester United në fund të qershorit, kur i skadon kontrata. Ai ka qenë me ne për një kohë të gjatë, e nisur nga Akademia, duke ardhur nga Le Havre kur ishte ende gjashtëmbëdhjetë vjeç.”

Pasi kujton karrierën e gjatë dhe fitoret e “Oktapodit”, deklarata përfundon: “Të gjithë në klub duan të urojnë Paul për karrierën e tij të suksesshme dhe për gjithçka që i ka dhënë United. I urojmë më të mirën për hapat e ardhshëm të rrugëtimit të tij të jashtëzakonshëm”. Një rrugëtim që me siguri do të nisë nga Torino, skena e një periudhe tjetër të artë të karrierës së tij. Te Juventus e presin dhe tani duket punë e kryer, edhe për vetë dëshirën e francezit për tu riveshur bardhezi.