Qeveria zvicerane ka përditësuar përsëri politikën e saj të certifikimit të Covid. Tani, dëshmia e vaksinimit nga vaksinat Sinopharm dhe Sinovac të Kinës do të pranohet për kornizën e certifikatës e Covid.

Ky është zgjerimi i fundit i llojeve të vaksinave që pranohen. Cilat vaksina janë pranuar nga Zvicra për certifikatën Covid dhe si ka ndryshuar kjo me kalimin e kohës?

Zvicra ka përdorur një proces miratimi me dy nivele për vaksinat: ato të pranuara për hyrje dhe ato të pranuara për certifikatën e Covid.

Ndërsa një numër i madh i vaksinave janë pranuar për certifikatën e Covid, më pak janë pranuar për certifikatën Covid.

Cilat vaksina pranohen për hyrje në Zvicër?

Fillimisht, vetëm vaksinat e miratuara nga Swissmedic, autoriteti zyrtar i brendshëm, u pranuan për certifikatën e Covid.

Kjo do të thoshte që Moderna, Biontech/Pfizer dhe Johnson dhe Johnson ishin të vetmit të pranuar. Vini re se deri në fund të shtatorit, Johnson dhe Johnson u miratuan në Zvicër, por nuk u administruan brenda vendit.

Nga 20 shtatori, Zvicra zgjeroi vaksinat e pranuara për të përfshirë ato të miratuara nga EMA, e cila përfshinte AstraZeneca, shkruan Albinfo.ch.

Kjo e bëri shumë më të lehtë për njerëzit e vaksinuar në Mbretërinë e Bashkuar, Izrael, Indi dhe disa vende të tjera të marrin një certifikatë Covid, duke pasur parasysh përhapjen e AstraZeneca në këto vende.

Në një përditësim më 30 shtator – dhe me pak bujë në krahasim me ndryshimin e AstraZeneca – qeveria zvicerane tha se do të lejonte gjithashtu vaksina në listën e përdorimit të urgjencës të OBSH -së.

Në këtë kohë, kjo përfshin vaksinën SARS-CoV-2 (Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) dhe CoronaVac (Sinovac).

Për zhgënjimin e udhëtarëve rusë ose atyre të vaksinuar në Rusi, qeveria zvicerane deklaroi gjithashtu se “certifikatat COVID nuk mund të lëshohen aktualisht për vaksinim me Sputnik V.”