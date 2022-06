Nisur nga situata alarmante e zjarreve në vend, e cila ka nxjerrë në pah edhe mungesën e helikopterëve, ka reaguar edhe ish-kryeministri Sali Berisha, i cili me anë të një postimi në Facebook thotë se ushtria shqiptare ndodhet në kolaps të plotë.

Shqetësimi që Berisha ka ngritur është se gjysma e ushtareve kane dorëzuar dorëheqjen ne komandat e tyre për shkak te rrogave shume te ulëta dhe kushteve te papërshtatshme. Ndërsa sipas tij një pjesë tjetër punojnë pasdite nëpër restorante.

Sali Berisha i bën hirrje NATO-s të ndërmarrë një inspektim për vlerësimin e gjendjes tejet të rëndë të forcave të armatosura të një vendi anëtar te saj.

Reagimi i Sali Berishës

Ushtria ne kolaps te plote!

Gjysma e ushtareve kane dorezuar doreheqjen ne komandat e tyre per shkak te rrogave shume te uleta dhe kushteve te papershtatshme.

Oficere madhore te saj punojne pasdite ne bare dhe restorante per te plotesuar rrogat e uleta qe marrin.

Te gjithe helikopteret nuk ngrihen dot me ne ajer.

Anijet e flotes detare nuk jane ne gadishmeri.

I bej thirrje NATO-s te ndermarre nje inspektim per vleresimin e gjendjes tejet te rende te forcave te armatosura te nje vendi anetar te saj!

Lexoni mesazhin e oficerit dixhital!

Pershendetje dr jam oficer i ministrise se mbrojtje gjendja katastrofe e forcave tona te armatosura me detyron te ju drejtohem me kete mesazh.

Ushtria jane sot eshte ne gjendjen e saj me te veshtir ne te gjitha aspektet dhe ne te gjitha fushat.

Aktualisht me shume se gjysma e ushtarve kane dorzuar dorheqjet e tyre prane komandave por ato nuk ju pranohen dhe ata per shkak te kontrates qendrojne ne detyre kretesisht te pamotivuar. Dorheqjet e tyre lidhen me rrogat fare te ulta te ushtarve dhe kushtet krejt te papershtateshme.

Oficeret,gjere te tek ata te larte punojne pas dite si roje sigurie ose barmen apo kamarier ne lokale, bare restorante sepse rrogat e tyre jane te ulta dhe nuk perballojne dot kerkesat familjare.

Shume e keqe eshte gjendja ne floten ajrore dhe detare te ushtrise tone.

Birn ka investiguar dhe ka bërë publike par 10 ditësh fenomenin e mos funksionimit të Flotes Ajrore dhe Detare të Ushtrisë Shqiptare si vend anëtar i NATO-s..!

Asnjë helikopter, perfshi dhe helikopterët CUGAR qe janë blerë 10 vitet e fundit dhe kanë kushtuar mbi 100 milion euro , nuk ngrihen qoftë dhe një minut në ajer sepse janë jashtë gatishmerie…!

Kjo u vertetua dhe vitin qe shkoj, ku gjatë veres kishte me qindra vatra zjarri dhe Flota Ajrore Shqiptare nuk u ngrit qoftë dhe për një minut me fikur zjarret, por u desh me i kerkuar ndihmë Mekanizmit të Mbrojtjes Evropiane..!

Po kështu është situata dhe me Floten Detare, ku asnjë anije luftarake nuk është në gatishmeri…!

Prej 3 vitesh asnjë helikopter apo anije luftarake nuk janë në gatishmeri dhe një gjë të tillë e raportojnë në buketinin ditor të Shtabit të Pergjithshem të Ushtrisë…!