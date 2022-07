Hakim Ziyech ka vendosur të ndryshojë. Mesfushori sulmues 29-vjeçar i Chelsea, një nga objektivat e merkatos të Milanit për këtë seancë verore, nuk do të përfaqësohet më nga agjencia Nakhli Mondial. Me një postim të publikuar në profilin e Instagramit, Ziyech ka komunikuar vendimin për të menaxhuar në mënyrë të pavarur të ardhmen e tij profesionale: “Kam arritur në një pikë në jetën time ku ndjej se është koha e duhur për të marrë kontrollin e plotë të së ardhmes sime profesionale – shkruan ai. Dua që negociatat dhe vendimet e karrierës sime të kryhen nga unë. Pra, që nga këtu e tutje, ekipi im dhe unë, së bashku me përfaqësuesit tanë ligjorë, do të trajtojmë anën e biznesit. Kushdo me interesa profesionale duhet të drejtohet për informacionin e kontaktit direkt te unë. Mbetem jashtëzakonisht mirënjohës për mbështetjen tuaj të vazhdueshme.”

Edhe pse kandidati numër një është Charles De Ketelaere i Bruges, Ziyech vazhdon të jetë një ide konkrete për AC Milan, i cili është në kërkim të një lojtari që mund të lëvizë në fushë si numër “7” ashtu edhe si “10”. Problemi është formula: një huazim nga Chelsea me të drejtë blerje – një formulë e vlerësuar nga klubi kampion i Italisë – nuk do të lejonte shfrytëzimin e avantazheve të lidhura me “Dekretin e rritjes”. Prandaj, paga e kërkuar nga lojtari (të paktën 5.5 milionë euro) vazhdon të jetë shumë e lartë për nivelet që Milani synon të mbajë.