Këtë fundjavë, nën hijen e një lufte shkatërruese, ukrainasit u përpoqën të festonin një nga festat e tyre më të rëndësishme të vitit, Pashkët Ortodokse.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin takuan presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Kiev të dielën, duke i bërë ata zyrtarët e nivelit më të lartë amerikan që kanë udhëtuar në vend që nga fillimi i pushtimit rus. Blinken tha gjatë takimit se diplomatët amerikanë do të kthehen në Ukrainë këtë javë.

Mariupol nën sulm: Këshilltari presidencial ukrainas Mykhailo Podolyak tha se forcat ruse po “sulmojnë vazhdimisht” fabrikën e rrethuar të çelikut Azovstal në qytetin e rrethuar të Mariupolit të dielën e Pashkëve Ortodokse. Presidenti rus Vladimir Putin pretendoi në fillim të kësaj jave se forcat ruse kishin arritur “çlirimin” e Mariupolit, por urdhëroi forcat e tij që të ndalonin marrjen e uzinës Azovstal, bastionin e fundit të madh të mbrojtjes ukrainase në qytet.

Kherson: Kreu ushtarak i qytetit jug-qendror të Kryvyi Rih tha të dielën se Ukraina kishte vëzhguar përgatitjet për një ofensivë të mundshme nga forcat ruse nga rajoni Kherson, duke shtuar se mbrojtja po forcohej në zonë. Në komentet televizive, Oleksandr Vilkul tha se forcat ruse po “formonin një formacion sulmues sulmues në drejtimin tonë në rajonin Kherson”. Vilkul tha se garnizoni i Kryvyi Rih ishte në gjendje gatishmërie dhe kishte përgatitur mbrojtjen.

Vizita e OKB-së: Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres “do të pritet nga Presidenti Vladimir Putin” të martën në Moskë, pas një takimi pune dhe drekë me ministrin e Jashtëm të Rusisë, tha OKB. Ai gjithashtu pritet të takohet me Presidentin Zelensky të enjten në Ukrainë, sipas një zëdhënësi të OKB-së.

Dëbimi i dhunshëm: Rusia ka deportuar me forcë qytetarët e Mariupolit në Primorsky Krai në rajonin e Lindjes së Largët të Rusisë, sipas Komisionerit të Parlamentit të Ukrainës për të Drejtat e Njeriut. Lyudmyla Denisova tha se vullnetarët i thanë asaj se një tren mbërriti në qytetin e Nakhodka më 21 prill me 308 ukrainas nga Mariupol, duke përfshirë nëna me fëmijë të vegjël, njerëz me aftësi të kufizuara dhe studentë.

Sulmi i Rusisë: Një këshilltar i administratës së Presidentit Zelensky tha të dielën se Rusia “po përpiqet të shpopullojë lindjen e Ukrainës”, mes luftimeve të ashpra atje. Në fillim të kësaj jave, Rusia zbuloi se qëllimi i pushtimit të saj në Ukrainë është të marrë “kontrollin e plotë” mbi Ukrainën jugore, si dhe rajonin lindor të Donbasit, i cili ka qenë vija e parë e konfliktit të vendit me Rusinë që nga viti 2014.