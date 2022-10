Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka mbledhur këtë të martë kryesinë e PD-së. Berisha tha se aleatët i kanë sygjeruar dhe propozuar kandidatë për zgjedhjet lokale të 2023-it. Kreu i PD-së tha se do të zhvillojnë takime intensive më aleatët dhe se mirëpret propozimet e tyre për kandidaturat në zgjedhjet vendore. Kryedemokrati, gjatë fjalës së tij para demokratëve, u shpreh se partia do të jetë më e hapur dhe më demokratike. Berisha shtoi se PD vendimmarrjen kryesore ja beson anëtarësisë dhe simpatizantëve.

‘Pjesëmarrja e simpatizantëve për zgjedhjen e primareve. Siç e shihni mbledhja është e një rëndësi të veçantë. Faktikisht De Facto është përjashtuar dhe ka kaluar në formalitet. Njerëzit nuk e dinë që ne në diktaturë votonim çdo 4 vite dhe votën e merrnin në dorë patronazhistët. Beteja për votën është një beretë për idealët më të larta të PD-së. Do zhvillohen takime intensive me aleatët. Kanë propozime të arsyeshme, kanë sugjerime të drejta. Këtu që mirëpriten të gjitha sugjerimet e tyre. mirëpriten kandidaturat e tyre. Mirëpriten kandidatura nga shoqëria civile dhe bota akademike e vendit. Ne hapim një garë të paparë ndonjëherë në vend. Do bëjmë gjithçka për suksesin e saj.”, tha Berisha.