Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar ditën e sotme 10 partitë e para të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. KQZ ka pranuar gjithashtu të autorizojë mbledhjen e firmave për dy kandidatë të pavarur. Jozefina Topalli me partinë Lëvizja për Ndryshim, Myslim Murrizi me Partinë Lëvizja Demokratike Shqiptare dhe Astrit Patozi me partinë Bindja Demokratike kanë qenë të parat që kërkuan regjistrimin si subjekte politike.

Ndërkaq bëhet me dije se PS, PD, LSI e PR ende nuk janë regjistruar por afati për regjistrimin e tyre është deri në 14 shkurt. Partitë duhet të deklarojnë marrëveshjet për koalicion deri në 24 shkurt.