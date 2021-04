Efektivë të ushtrisë janë parë të mërkurën pranë Gjykatës së Posaçme në kuadër të koordinimit të punës për të marrë në ruajtje godinën.

Ashtu siç parashikohet dhe në ligj, ushtria në ditën e zgjedhjeve do të jetë në gatishmëri dhe do të ndërhyjë vetëm nëse do të ketë situata të vështira për t’u menaxhuar nga forcat e rendit. Vëmendja do të jetë e fokusuar dhe në parandalimin e veprimtarive kriminale dhe garantimin e rendit publik.