Në zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri janë regjistruar 83 mijë e 19 vota të pavlefshme deri në këto momente.

Tirana kryeson për vota të pavlefshme me 18 mijë e 442 vota, ndjekur nga Elbasani me 9 mijë e 772 vota dhe Fieri me 9 mijë e 375 vota.

Votat e pavlefshme sipas qarqeve:

Tirana 18 mijë e 442 vota

Durrësi 7 mijë e 808 vota

Lezhë 4 mijë e 946 vota

Dibër 4 mijë e 686 vota

Shkodër 6 mijë e 11 vota

Kukësi 2 mijë e 188 vota

Elbasan 9 mijë e 775 vota

Fier 9 mijë e 375 vota

Berat 5 mijë e 292 vota

Korçë 7 mijë e 353 vota

Gjirokastër 2 mijë e 310 vota

Vlorë 4 mijë e 730 vota