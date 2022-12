Pas takimit me drejtuesit politikë të PS në qarqe, kryeministri Edi Rama foli për mediat. Sa i përket zgjedhjeve lokale ai tha se i kanë gati patronazhistët.

“Ne gati kemi patronazhistët dhe kjo është më e rëndësishme. Rëndësi ka që kemi konsultim me partinë nuk diskutohet se kemi parti jo çeta që mblidhen e shpërndahen sipas thirrjeve me komunitetin përmes sondazheve që i kemi bërë praktikë të konsoliduar, edhe me opinionin e kryesisë”, deklaroi Rama.

Lapsi.al zbuloi dy vite më parë skandalin me patronazhistët, rrjedhjen masive të të dhënave dhe kontrollin e qytetarëve për të influencuar votimin e tyre. Megjithatë “drejtësia e re” mbylli sytë përballë këtij skandali dhe e pushoi çështjen.