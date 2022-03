Partia Socialiste ka korrur dy fitoret e para në zgjedhjet lokale të pjesshme të 6 marsit. PS ka marrë bashkinë e Vorës me kandidatin Blerim Shera; si dhe atë të Rrogozhinës me kandidatin Edison Memolla. Në Vorë, Shera kryesoi me 7530 vota, duke lënë pas kandidatin e koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Lulzim Vrana me 2589 vota dhe atë të Partisë Demokratike, Ymer Marku që mori vetëm 687 vota. Ndërkohë në Rrogozhinë Memolla ka marrë 5401 vota dhe pas tij vendin e dytë e zinte Ferdinand Saraçi, kandidat i Partisë Demokratike, i cili ka marrë 21.8% të votave, ndërsa i fundit ka dalë Hekuran Xhani nga “Shtëpia e Lirisë”, i cili mori 17.8% të votave.

Tashmë numërimi vijon në të katër bashkitë e tjera; Lushnje, Durrës, Dibër dhe Shkodër.