Në bashkëbisedimin me gazetarët në SHBA, kryeministri Edi Rama ka komentuar zgjedhjet e pjesshme që do të mbahet më 6 mars duke thënë se kryedemokrati Lulzim Basha do i qëndrojë besnik profilit të humbësit. Kreu i qeverisë ka thënë se Basha nuk do të fitojë asgjë, duke i qëndrojë besnik profilit të vetë si humbës. Rama po ashtu foli edhe për aleancën e ish-kryeministrit Berisha me LSI-në.

“Basha nuk fiton dot asgjë, asnjëherë, në asnjë rast. Siç ka humbur gjithmonë do i qëndrojë besnik profilit të vet dhe do të humbasë gjithmonë. Aleanca mes Berishës dhe LSI është reale e do të intensifikohet sa më shumë që të përkufizohet ngjashmëria e tyre në raport me planetin”, tha Rama