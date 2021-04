Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit të SHBA Mathew Palmer do të zhvillojë një takim virtual me krerët e politikës në vendin tonë. Lajmi është ndarë nga Ambasada amerikane në Tiranëm në një njoftim që shkruan se zv.Ndihmës Sekretari i Shtetit të SHBA, Matthew Palmer pritet të bisedojë me Presidentin e Republikës Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Po ashtu në agjendën virtuale të Palmer është edhe një takim me krerët e refomës në drejtësi.

“Zv.Ndihmës Sekretari i Shtetit të SHBA Matthew Palmer do të zhvillojë sot një “vizitë virtuale” në Shqipëri. Ai do të takohet me Presidentin Meta, Kryeministrin Rama dhe Kryetarin e Partisë Demokratike Basha për të diskutuar mbi përparësitë e Shteteve të Bashkuara, përfshirë pritshmëritë për zgjedhjet e 25 prillit. Zv.Ndihmës Sekretari Palmer do të takohet gjithashtu me kampionët e reformës në drejtësi. Ai do ta përfundojë vizitën e tij me një tryezë të rrumbullakët me gazetarë, të cilët kanë marrë pjesë në programet e shkëmbimit dhe trajnimit të SHBA”, shkruan Ambasada.