Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, po zhvillon një takim me shefen e misionit të OSBE-ODIHR. Takimi me ambasadoren Ursula Gacek që kryeson Misionin e Vëzhgimit të Zgjedhjeve të ODIHR po zhvillohet në selinë blu. Ndërsa tema kryesore do të jetë për zgjedhjet e 25 prillit.

Partia Demokratike ka kontestuar rezultatin e zgjedhjeve dhe thanë se do të vijojnë të luftojnë.