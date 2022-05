Këtë të martë do të mblidhet Konferenca e Kryetarëve në të cilën do të diskutohet mes mazhorancës dhe opozitës për zgjedhjen në mënyrë konsensuale të presidentit të ri të Republikës së Shqipërisë. Konferenca e Kryetarëve do të mblidhet në orën 12:30. Enkelejd Alibeaj konfirmoi pasditen e së hënës se opozita do të jetë pjesë e tryezës së Konferencës së Kryetarëve. Po nga opozita, do të jenë edhe Agron Gjekmarkaj, Fatmir Mediu, Mesila Doda dhe Grida Duma.