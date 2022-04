Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, njoftoi këtë të hënë se PS do të kërkojë në Konferencën e Kryetarëve më datën 29 Prill që seanca e parë për zgjedhjen e Presidentit të Republikës të mbahet më 4 maj.

Përmes një konference me gazetarët nga Kuvendi, Balla deklaroi se duke filluar nga sot dhe deri më datë 29 do të ketë një proces të gjatë konsultimesh si me shoqërinë civile, ashtu edhe me forcat e opozitës, në mënyrë që t’i japin Shqipërisë një President siç i ka hije.

“Zgjedhja e Presidentit të Republikës në raundet e parë kërkon një shumië të cilësuar dhe kjo parasheh që ne të kemi një proces konsultimi me qëllim që të identifikojnë se cilat do të ishin tiparet kryesore që duhet të plotësojë President i Shqipërisë, pë r t’i dhënë vendit një president siç i ka hije, një president normal, të kundërt me atë që ka qenë Ilir Meta. Në datën 29 mblidhet Konferenca e Kryetarëve dhe kemi kërkuar që seanca e parë për zgjedhjen e Presidentit të Republikës të jetë në 4 maj. Koha nuk është e pafundme, ndaj do të doja që procesi i konsultimeve të mbylleJ përpara datës 29 maj. PS për herë të parë po udhëheq këtë process dhe ne duam që ky të jetë procesi model brenda Kuvendit të Shqipërisë”, tha Balla.