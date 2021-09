Së fundmi, dizanjeri barbadian, Anwar Muhammed ka zbuluar se këngëtarja Rihanna e ka ndihmuar që të krijonte stile për një festival rruge, në kohën që ajo ishte thjesht “Robyn”.

Muhamed tregoi për mediat se këngëtarja dhe miqtë e saj vizitonin studion e tij në Roberts Road, Haggatt Hall, St Michael për ta ndihmuar atë të krijonte kostume për Crop Over. Ai deklaroi se edhe pse në një moshë shumë të vogël, Rihanna ishte e destinuar të ishte numri një.“Të them të drejtën nuk do të them që kam luajtur një rol të madh në karrierën e saj, por jam shumë krenar me të. Mendoj se dizajnet e saj janë një tjetër nivel dhe thjesht jam i lumtur që e kam parë potencialin e saj vite më parë”, u shpreh Anwar.Gjithashtu, stilisti publikoi edhe disa fotografi të saj teksa punonte për kostumet.