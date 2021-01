Interin e presin javë dhe muaj të rëndësishëm, jo vetëm në fushë. Vazhdon vëzhgimi i detajuar i BC Partners (me këshilluesin Tifosy) të interesuar për blerjen e aksioneve në shoqëri, deri në marrjen e shumicës. Sipas të dhënave të fundit, të raportuara nga Sole 24 Ore, operacioni do të parashikonte një rritje të kapitalit, në të cilin Suning nuk do të merrte pjesë, ndërsa BC Partners do të merrte 31.05% të Lion Rock: në këtë mënyrë kompania kineze do të mbetej si pakicë dhe në vend të kësaj britanikët do të shkonin në 51% duke marrë shumicën e Interit.

Natyrisht, gjithçka varet nga ajo që do të vendosë Suning, i cili ka zgjedhur rrugën e vetë-financimit për Inter (duke pasur parasysh vështirësinë, si për të gjitha filialet e saj, për të transferuar likuiditetin edhe për shkak të pengesave të qeverisë kineze për investime në futboll).

Burimet e pagave: brenda 16 shkurtit, duhet të derdhen ato të korrikut, gushtit dhe ndoshta janarit. Për zgjatjen e pagave të mbetura, nëntor dhe dhjetor, do të kërkohet një aprovim nga të gjithë anëtarët e regjistruar, duke përfshirë edhe ata që nuk janë më në staf (të tillë si Spalletti, për shembull).