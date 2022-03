Zyrtarë perëndimorë bën me dije se SHBA dhe Europa kanë diskutuar mundësinë se si mund të mbështesin një qeveri ukrainase në ekzil nëse presidenti Volodymyr Zelensky detyrohet të largohet nga vendi. Hipotezat dhe diskutimet variojnë nga mbështetja e Zelensky-t dhe zyrtarëve të lartë ukrainas në një lëvizje të mundshme në Lviv në Ukrainën perëndimore, e megjithatë merret parasysh mundësia që Zelensky dhe ndihmësit e tij të detyrohen të largohen nga Ukraina dhe të krijojnë një qeveri të re në Poloni.

“Ukrainasit kanë plane për të cilat unë nuk do të flas ose nuk do të hyj në ndonjë detaj për t’u siguruar që ka vazhdimësi të qeverisë në një mënyrë ose në një tjetër, dhe unë do ta lë me kaq,” Sekretari i Shteti Antony Blinken.