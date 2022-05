Ditën e nesërme presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do ti drejtohet me një video-mesazh Kuvendit të Shqipërisë. Për këtë arsye mësohet se do të shtyhet seanca planare nga orë 11:00 që ishte parashikuar për në orën 13:00.

“Ju njoftoj se seanca plenare e posaçme e Kuvendit të Shqipërisë, gjate se ciles Presidenti i Ukrainës, z. Volodymyr Zelensky, do t’i drejtohet Kuvendit , do te zhvillohet neser, ditën e martë, datë 3 maj, ora 13:00.”m thuhet në njoftim.

Zelensky edhe më herët i është drejtuar disa prej parlamenteve evropiane duke i falenderuar për mbështetjen që i kanë dhënë Ukrainës, që është sulmuar nga Rusia që prej 24 shkurtit.