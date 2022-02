Koalicioni bëhet në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme vendore në 6 bashki të vendit, Shkodër, Vorë, Rrogozhinë, Durrës, Lushnjë dhe Dibër.

Logoja e shpërndarë paraqet emërtimin “Shtëpia e Lirisë” në pjesën e sipërme, dhe flamurin kombëtar në pjesën e poshtme. Ditën e djeshme, ish-kryeministri Sali Berisha, prezantoi në një konferencë kandidatët e Rithemelimit për zgjedhjet e pjesshme, dhe njoftoi që së shpejti do të bëjë një koalicion me disa parti, ku do të prezantojë edhe logon e re.