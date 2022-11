Brad Pitt ka pak kohë që njihet me Ines de Ramon dhe është marrë shumë prej saj.

Fituesi i Oskarit, 58-vjeç, u pa me gruan e divorcuar nga aktori Paul Wesley, 29-vjeç, dhe miqtë Cindy Crawford dhe bashkëshortin e saj Rande Gerber në një koncert Bono në Los Angeles të dielën (13.11.22), me çiftin që thuhet se dukeshin “të goditur”.

Ata janë takuar me njëri-tjetrin prej pak kohësh dhe një burim i tha PEOPLE “Brad është vërtet i dashuruar me” Ines.

Punonjësja e Anita Ko u nda nga burri i saj yll i ‘Vampire Diaries’ – me të cilin u lidh në vitin 2019 – në fillim të këtij viti.

Një përfaqësues tha në atë kohë: “Vendimi për t’u ndarë është i ndërsjellë dhe ka ndodhur pesë muaj më parë”.

Në shtator, Brad – i cili ka Maddox, 21, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16 dhe binjakët 14-vjeçarë Vivienne dhe Knox me ish-bashkëshorten Angelina Jolie – ishte i lidhur me Emily Ratajkowski, e cila që atëherë ka qenë raportohet të jetë në fazat e hershme të një romance me komedianin Pete Davidson.

Megjithatë, muajin e kaluar u pretendua se “nuk ishte në të vërtetë takim” me modelen.

Dyshja u raportua se “po shihnin njerëz të ndryshëm”.

“Ata nuk ishin asnjëherë ekskluzivë apo madje me të vërtetë takime. Nëse vjen një mundësi që ka kuptim për t’u parë, ata do ta shohin”, tha një burim.

“Por ata janë të dy krejtësisht beqarë dhe shohin njerëz të ndryshëm. Ata janë në të njëjtën faqe për sa i përket kësaj. Ata nuk presin asgjë nga tjetri. Brad po sheh disa gra të ndryshme tani.”