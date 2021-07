Mediat e huaja kanë raportuar së fundmi se me rastin e 10-vjetorit të vdekjes së Amy Winehouse do të publikohet një dokumentar rreth jetës së saj.

Dokumentari do të përfshijë intervista të Amy gjatë karrierës si dhe intervistën ku ajo ka zbuluar se dëshira e saj më e madhe ishte të bëhej nënë . Gjithashtu pjesë e dokumentarit do të jenë familjarët dhe miqtë e saj të cilët do të flasin për raportin e patur me këngëtaren. Dokumentari “Reclaiming Amy” do të dalë në 23 korrik.