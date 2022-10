Miqtë e Coolio kanë reaguar së fundmi ndaj ndarjes nga jeta të reperit.

Miqtë janë shprehur për Tmz, se ata mendojnë se “astma “mund të ketë kontribuar në vdekjen e tij. Ata shtuan se reperi i i “Gangsta’s Paradise po”luftonte” me gjendjen e mushkërive për shumë vite dhe se hetuesit ishin informuar për këtë. Coolio vdiq më 28 shtator pasi u gjet pa ndjenja në shtëpinë e një miku në Los Anxhelos. Ai ishte 59 vjeç. Shkaku zyrtar i vdekjes nuk është bërë ende i ditur, por raportet fillestare dyshonin se ai kishte pësuar arrest kardiak.

Pavarësisht gjendjes së tij shëndetësore, Coolio u pa duke performuar disa herë para vdekjes së tij për grupe që zgjatën rreth 30 deri në 40 minuta.Montell Jordan, i cili ishte në turne me të, gjithashtu i tha Page Six se ai kurrë nuk do e mendonte që vdekja e mikut të tij të vjetër ishte e afërt.

“Kam qenë me të për javë dhe muaj dhe nuk i dija. Ende nuk i di rrethanat pas vdekjes së tij, por nuk pashë ndonjë gjë që do të kishte dhënë një tregues se ai ishte i sëmurë ”, tha të enjten këngëtari.

Coolio ka lënë pas gjashtë fëmijët e tij me Josefa Salina. Ai u martua me Josefa në vitin 1996. Ish-çifti u ndanë katër vjet më vonë.