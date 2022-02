Këtë vit, duket se do ketë një ndryshim sa i përket datës së mbajtjes së edicionit. Ndryshe nga viti i kaluar, festivali do të zhvillohet sipas traditës që ka patur ndër vite, të ndryshuar vitin e kaluar.

Teksa në vitin 2021 u mbajt gjatë pranverës, së fundmi produksioni ka njoftuar se në datat 23 dhe 24 maj 2022 artistët mund të dorëzojnë këngët e tyre pranë “Tv Klan”.

Mirëpo netët e festivalit të këtij viti do të organizohen në nëntor, ndryshe nga ai i vitit të kaluar ku netët finale u mbajtën në muajin maj.

Për sa i përket anëtarëve të jurisë për “Kënga Magjike 2022” është zbuluar se do të jenë , aktorja Ema Andrea, këngëtarja Jonida Maliqi, kantautori Pirro Çako dhe gazetaret Mira Kazhani e Kozeta Kurti.

Rikujtojmë se Alban Ramosaj me këngën e tij “Thikat e mia” arriti të rrëmbente çmimin e madh vitin e kaluar. Në vendin e dytë u renditën Flori Mumajesi dhe Klajdi Haruni me këngën “E para”, ndrësa në të tretin artistja nga Gjerorgjia Nutsa.

Alban Ramosaj fitoi shumicën e pikëve nga kolegët e tij, që duket se e kanë pëlqyer këtë baladë të fuqishme po aq sa publiku. Po ashtu ai mori shumicën e pikëve edhe nga juria profesioniste e përbërë nga Jonida Maliqi, Arben Skënderi, Markelian Kapidani, Kozeta Kurti dhe Enkel Demi.