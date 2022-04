Komisioni i Rithemelimit do të zhvillojë këtë të mërkurë një mbledhje në ambientet e selisë së Partisë Demokratike. Bëhet me dije se mbledhja do të mbahet në orën 13:00.

Ky vendim i Komisionit të Rithemelimit vjen pas zbardhjes së vendimit të Gjykatës ditën e sotme, ku u njoh statuti i Partisë Demokratike, i miratuar në Kuvendit e 11 dhjetorit të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha.

Në vendimin e Gjykatës theksohet se Kuvendi i 11 Dhjetorit është thirrur në mënyrë legjitime dhe se vendimet e marra nga ai janë po ashtu legjitime dhe në fuqi.