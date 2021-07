Ish-këshilltari i ish-presidentit amerikan Donald Trump për Siguri Kombëtare, John Bolton u shpreh se gjatë kohës që ka qenë në detyrë bashkë me ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe me presidentin serb Aleksandër Vuçiç është folur edhe mbi idenë e shkëmbimit të territoreve.

“Mund të ju them se kur isha këshilltar i Sigurisë Kombëtare dhe flisja me presidentin Thaçi dhe me presidentin Vuçiç, ajo mundësi, pra korrigjimi i vogël territorial, është shqyrtuar dhe është diskutuar. Nëse do të mund ta kapërcenim shpërbërjen e Jugosllavisë më 1991-n dhe unë e di që historia shkon shumë më larg se 30 vjet, atëherë ajo mund të jetë pjesë e një pakete më të madhe që do të na çonte drejt një zgjidhjeje. Nëse njerëzit nuk dëshirojnë të flasin për korrigjimin e territorit, pa dyshim se ju hiqni një zgjidhje të mundshme përbërëse dhe ngushtoni opsionet për zgjidhje dhe pa dyshim krijoni një situatë në të cilën është më e vështirë të gjesh një zgjidhje. Qeveria e Kosovës ka të gjithë të drejtën të thotë se nuk dëshiron të diskutojë për korrigjimin e territorit, por unë mendoj se atëherë praktikisht do të thotë se nuk do të ketë progres në negociata” u shpreh John Bolton për “Kosovo Online”.