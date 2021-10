Aktori Will Smith ka zbuluar së fundmi filmin e tij më pak të pëlqyer.

Gjatë një interviste me revistën GQ, Will.ndau filmat që i cilëson si më të mirët dhe filmat e tij që thjesht ‘duhen hedhur tutje’ “Për filmin më të mirë, unë mendoj se është një zgjedhje midis “Men in Black” dhe “The Pursuit of Happyness”. Për arsye të ndryshme, ato janë dy filmat pothuajse të përsosur”, zbuloi aktori. Ndërsa, për filmin më të keq, Smithu shpreh : Perëndimi i egër në “Wild Wild West” është si një gjemb në këpucë. Për ta parë veten me kapele… kjo nuk më pëlqen. Will luajti së bashku me Salma Hayek dhe Kevin Kline në filmin e vitit 1999, i cili mori vlerësime negative nga kritikët. “TIME” e quajti atë një nga dështimet më të mëdha në histori dhe “Rotten Tomatoes” i dha një rezultat mesatar prej 2.6.