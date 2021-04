Sali Berisha ka reaguar pas deklaratës së presidentit Serb Aleksandër Vuçiç i cili tha se pas Lulzim Bashës qëndronte Sali Berisha.

Lexo më tej: Vuçiç flet si Rama: Pas Bashës qëndron Berisha që kërkon Shqipërinë Etnike

Presidenca reagon pas deklaratës së Vuçiç: Rama dihet se kukull e kujt është

Berisha e konsideron këtë si një ndërhyrje dëshpëruese nga Vuçiç për të mbështetur kryeministrin aktual Edi Rama.

Ai shton se ndër të tjera Aleksandër Vuçiç ka angazhuar ekipe të fshehta me në krye Baton Haxhiun për të ndihmuar Edi Ramën në fushatën elektorale.

“Miq, qe ne fillim te fushates elektorale mediat informuan se presidenti i serbomadhise, ish goebelsi i Millosheviçit, Aleksander Vuçiç ka angazhuar fshehtas ne kundershtim me rregullat dhe ligjet nderkombetare mjete financiare, ekipe te tera manipuluese ne mediat sociale, Baton Stanishiqin, keshilltar dhe kompanine e tij te polleve dhe resurse te tjera ne mbeshtetje te argatit te tij ne Tirane, Edvin Kristaq Rames apo Zografit Bis”- shkruan ndër të tjera Berisha.

Reagimi:

Nderhyrje deshperuese e serbomadhit Vuçiç per fatin e argatit te tij ne Tirane.

Per Edi Ramen kambanar po bien ne te kater anet.

Miq, qe ne fillim te fushates elektorale mediat informuan se presidenti i serbomadhise, ish goebelsi i Millosheviçit, Aleksander Vuçiç ka angazhuar fshehtas ne kundershtim me rregullat dhe ligjet nderkombetare mjete financiare, ekipe te tera manipuluese ne mediat sociale, Baton Stanishiqin, keshilltar dhe kompanine e tij te polleve dhe resurse te tjera ne mbeshtetje te argatit te tij ne Tirane, Edvin Kristaq Rames apo Zografit Bis.

Dy ditet e fundit, pasi e pa se argati i tij ne Tirane eshte humbes i pashprese, Vuçiç me kerkese te tij perseriti akuzat banale te ish shefave te tij Sheshel dhe Nikoliç te rrezikut te rikthimit ne pushtet te PD sepse sipas tij kjo parti Basha dhe Berisha qe qendron pas ketij te fundit jane per Shqiperine e Madhe.

Vuçiç gjithashtu flet per diference midis PD dhe PS prej dy pikesh nderkohe qe kjo diference eshte aktuailsht 4 pike ne favor te PD. Miq, prapa ketyre nderhyrjeve te pashembullta ne fushate elektorale te serbomadhit Vuçiç ne favor te argatit te tij ne Tirane qendrojne:

a- Fundi me 25 prill i vasalitetit te Tiranes ndaj Beogradit,

b- fundi i mbeshtetjes nga Tirana vasale e projektit luftnxites te Serbise se Madhe.

c-fundi i luftes se ftohte te qeverise shqiptare ndaj Prishtines zyrtare.

d- Ardhja ne pushtet e Lulzim Bashes pas asaj te Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit ne Kosove, pra e nje gjenerate te re politikanesh per kombin shqiptar, shenon nje epersi te madhe politike, diplomatike dhe imazhi ne rrafshin nderkombetar per te dy vendet krahasuar me udheheqjen arkaike qe ai perfaqeson ne Beograd dhe qe argati i tij perfaqesonte ne Tirane.

Se fundi, serbomadhi Vuçiç qe citon si papagall tezat e argatit te tij ne Tirane, duke thene se prapa Bashes qendron Berisha, ka nje problem te madh personal me Bashen. Ai i trembet shume kontributit direkt te Bashes si njohes i mire i dosjes se Millosheviçit ne Hage se mos Basha kryeminister mbeshtet nismen tashme publike te nisur nga disa politikane te njohur perendimore per ngritjen nga drejtesia nderkombetare te akuzes per krime lufte dhe genocid kunder Aleksander Vuçiç geobelsit te Millosheviçit.

Me kete rast, duke denuar me ashpersine me te madhe nderhyrjen flagrante te serbomadhit Vuçiç ne fushaten elektorale ne mbestetje te argatit te tij Zografi Bis dua ta garantoj ate se me 26 prill ai dhe argati i tij do te marrin pergjigjen e hidhur dhe te merituar nga shqiptaret. sb