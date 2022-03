Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç ka thënë se do të lejojë eksportin e grurit të kontraktuar nga Shqipëria sa më shpejt të jetë e mundur duke shtuar se kështu do të veprohet me çdo vend të rajonit.

Në një prononcim për gazetarët, Vuçiç theksoi se gruri, vaji dhe mielli janë të kërkuara në rajon dhe botë dhe shpjegoi se Serbia ka disa marrëveshje të vjetra dhe disa të reja që kapin vlerën e 350 mijë tonëve grurë.

Ai tha se qeveria ka ndaluar eksportet për shkak të krizës, por për vendet e rajonit sipas tij, duhet bërë një përjashtim.

“Kërkesat e para zyrtare që morëm ishin në përputhje me ato marrëveshje, të nënshkruara me Shqipërinë. Për këtë po flasim tani dhe do të lejojmë sa më shpejt eksportin e grurit në Shqipëri. Kjo u zgjidh për një kohë të shkurtër”, tha Presidenti.