Në Shqipëri, Kuvendi i thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha dhe mbështetësit e tij votoi të shtunën për shkarkimin e Kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kuvendi miratoi një statut të ri në bazë të të cilit u vendos dhe shpallja e pavlefshme e zgjedhjes së strukturave drejtuese aktuale. Zoti Basha u kundërpërgjigj në mbrëmje me një mbledhje të kryesisë e cila i propozoi Këshillit kombëtar shkarkimin e kryetarit të këtij Këshilli, Edi Paloka dhe disa anëtarëve të kryesisë, ndërsa u shkarkuan menjëherë disa kryetarë degësh. Ai tha se “asnjë deklarim i dalë nga ky tubim nuk ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike.

Vendimi u mor pasi më herët u votua një statut i ri i PD-së, në bazë të të cilit u shpallën të pavlefshme dhe të gjitha strukturat drejtuese aktuale si dhe vendimet e marra prej tyre së fundmi, përfshirë thirrjen e një Kuvendi më 18 Dhjetor. Pikërisht në këtë datë sipas vendimit të sotëm, anëtarët e partisë do të duhet të shprehen me referendum për rezultatin e votimit për shkarkimin e zotit Basha.

Një Komision për Rithemelimin e PD-së i përbërë nga 29 anëtarë, përfshirë zotin Berisha, do të jetë institucioni Kolegjial që do të drejtojë partinë deri në Kuvendin e ardhshëm më 22 Mars 2022, ku do të zgjidhen strukturat e reja drejtuese.

Statuti i ri, u miratua pa ju nënshtruar asnjë lloj debati. Në të parashikohen ndërhyrje të thella që nga parimi 1 anëtar 1 votë edhe për zgjedhjen e organeve në qendër dhe ato lokale, te organizimi i primareve për përzgjedhjen e kandidatëve si për deputetë ashtu dhe për nivelet lokale, te referendumet, lejimi i fraksioneve, riformatimi i strukturave drejtuese e sansksionimi i largimit të kryetarit të partisë nga posti në rast të humbjes së zgjedhjeve.