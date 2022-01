Në Continassa janë orë shumë të nxehta për mbylljen e marrëveshjes me Fiorentinën për Vlahovic. Një goditje shumë e shtrenjtë dhe shumë e rëndësishme për Juventusin, i cili në ditët në vijim mund të përziejë më tej kartat në merkato për të rivendosur ekuilibrin tekniko-ekonomik. Pas disa shitjeve të nevojshme për të rregulluar llogaritë dhe për të ulur barrën e pagave, ardhja e Dusan në Torino në veçanti mund të ndryshojë me shpejtësi planet e Juventusit në lidhje me të ardhmen e Moratas dhe Dybalas.

Në detaje, për spanjollin mund të shfaqet një shitje e shpejtë, me rihapjen e menjëhershme të bisedimeve me Barcelonën, tratativë që ishte ndërprerë javët e fundit. Për argjentinasin, ndërkohë, pyetja është padyshim më e ndërlikuar dhe e artikuluar. Pas frenimit të rinovimit, marrëdhëniet mes argjentinasit dhe drejtuesve të Juventusit janë ftohur pak dhe në muajt e ardhshëm nuk mund të përjashtohen kthesat në negociatat për rinovimin.

Në fund të fundit, në arkat e Juventusit ka buxhet vetëm për dy pagesa të larta dhe nuk është e sigurt që Dybala, pas ardhjes së Vlahovicit, do të pranojë oferta të reja me ulje nga Juventus. Një situatë që ende mban gjithçka në ekuilibër për Joya-n bardhezi dhe lë të hapura skenarë të ndryshëm, përfshirë edhe interesimin e Interit. Në Torino, Vlahovic ende nuk ka mbërritur, por ujërat në Continassa tashmë kanë filluar të trazohen.