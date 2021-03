Pritjes së ëmbël i erdhi fundi dhe Andrra Destani e Sinan Hoxha janë zyrtarisht prindër të dy fëmijëve. Andrra ka sjellë në jetë ditën e sotme djalin e dytë dhe e gjithë familja është në qiellin e shtatë nga gëzimi. Lajmin e bukur e ka ndarë vetë ajo përmes një postimi në Instagram.

Bashkëshortja e këngëtarit të njohur ka postuar një foto të bebushit pa ja zbuluar fytyrën. I vogli shihet i veshur me rroba në ngjyrë blu teksa fle gjumë.

“E gjithë bota është e imja. Faleminderit Zot”, ka shkruar Andrra në postim.

Ndërsa Sinan Hoxha nuk ka bërë ende asnjë reagim për ardhjen në jetë të vogëlushit.

Kujtojmë se fillimisht çifti i njohur e mohuan lajmin e shtatzënisë së dytë të Andrrës, sepse pritën sa të kalonin me sukses muajt e parë. Më pas në dhjetor, gjatë festave të fundvitit, Andrra tregoi se ishte sërish shtatzënë dhe madje zbuloi gjininë e bebushit.

“Kete fundvit, esenca e atmosferes festive ne familjen tone eshte pohimi i lutjeve te Ansit! Falenderuese pafund Zotit, per dhuraten me te bukur te Ansit, nje vella… Nje perkedhelje e embel per Ansin po vjen…”, shkroi Andrra në një postim.

Djali i parë i Andrrës dhe Sinanit ka lindur në maj të 2016-tës dhe për pak muaj do të festojë 5-vjetorin si vëlla i madh.