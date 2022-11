Barcelona shënoi fitore me rezultat 2-4 mbrëmë kundër Viktoria Plzen në kuadër të ndeshjes së fundit në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve. Mirëpo, trajneri i katalunasve, Xavi Hernandez nuk ka qenë aspak i kënaqur me fazën defensive.

Skuadra çeke përveç dy golave, goditi traversën dhe gjithashtu detyroi portierin, Inaki Pena të intervenoi në disa raste gjatë 90 minuta.

Xavi nga minuta e parë në vijën e fundit kishte vendosur për katërshen Jordi Alba, Gerard Pique, Marcos Alonso dhe Hector Bellerin. Megjithatë, nuk duket se ka mbetur i impresionuar nga performanca e tyre.

”Në pjesën e parë ishim mirë, por vuajtëm shumë. Bëmë faulle të panevojshme. Ata ishin shumë intensiv dhe krijuan më shumë raste se zakonisht. Më pëlqeu skuadra në fazën e sulmit sepse gjetëm hapësira të zbrazëta. Por, nuk më pëlqeu që pranuam shumë në mbrojtje, nuk ishim mirë,” tha ai.

Më tutje, tekniku spanjoll tregoi edhe pjesën ku ka çaluar sipas tij më shumë Barcelona mbrëmë kundër ekipit që përfundoi garat në Ligën e Kampionëve me zero pikë.

”Ata u mbrojtën mirë dhe luanin me topa të drejtpërdrejtë. Kemi vuajtur nga goditjet nga këndi dhe nga faullet. E dinim se ata ishin një kundërshtar i vështirë. Ishte një lojë që vuajtëm shumë,” deklaroi ai.

Barcelona në ndeshjen e radhës do të takohet kundër Almerias të shtunën në ‘Camp Nou’ në ora 21:00. Ndërsa, aventurën në Ligën e Kampionëve e përfundoi me shtatë pikë në vendin e tretë dhe tani do t’i duhet të luajë në Europa League.