Në selinë blu po zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të PD, ku Basha po përballet me kërkesën e shumë deputetëve që të japë dorëheqjen, madje edhe të deputetëve të konsideruar si besnikë të tij. Basha thotë se do të ndërmarrë cdo hap që i shërben PD-së, por pa e zënë në gojë dorëheqjen.

“Gatishmerine time si kryetar i PD per te ndermarre cdo hap qe i sherben PD, cdo hap pa perjashtim, pa paragjykim. E rendesishme te kuptojme situaten dhe te ofrojme zgjdihje. Nje zgjidhje qe i sherben PD dhe gjithe demokrateve jo interesave personale as te miat, ss te Sali Berishes, as te askujt tjeter. Te gjtthe demokrateve. T’i sherbeje ne nje menyre te tille qe t’i bashkoje, t’u ktheje besimin dhe te shtrihet tek shumica e shqiptareve. Ky duhet te jete qellimi yne. Te kapercejme vetveten, duke e isur nga une i pari, te gjejme nje zgjidhje, te rikuperojme gjithcka, perfshire edhe disa nga hapt e hapat e gabuar qe mund te kemi hedhur ne te kaluaren. Kur themi mund te kemi hedhur, pergjegjesine kryesore e mbaj une”, mësohet të jetë shprehur Lulzim Basha.

Enkelejd Alibeaj dhe Jorida Tabaku kanë kërkuar gjithashtu largimin e tij nga drejtimi i Partisë Demokratike.