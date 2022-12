Sherbimi Meteorologjik Ushtarak ben me dije se vendi ynë do të vijojë te jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike edhe për këtë fundjavë. Për ditën e shtunë moti parashikohet me kthjellime. Megjithatë do të ketë edhe alternime vranësirash kalimtare. Për ditën e diel moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin. Përjashtim bëjnë vranësirat e pakta kalimtare në orët e mëngjesit.

Temperaturat në orët e mëngjesit do të mbeten të freskëta. Në mesditë ato do të jenë relativisht të larta për periudhën që ndodhemi për shkak të masave ajrore me origjinë jugore.