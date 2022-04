Dy angleze shkojnë në gjysëmfinale, ku gjejnë në fakt du spanjolle. Champions vazhdon të dhurojë spektakël e emocione të forta edhe në dy cerekfinalet e tjera të kthimit, në të cilat Manchester City e Liverpool i bashkohen Villareal e Real Madrid në katër më të mirat e Europës.

ATLETICO MADRID 0-0 MANCHESTER CITY (0-1)

Rezultati maksimal me përpjekje minimale për Manchester Cityn në Champions League. Pas 1-0 në Etihad Stadium, për ekipin e Guardiolës mjaftoi një 0-0 ndaj Atletico Madridit për të kaluar në gjysmëfinalen ndaj Real Madridit. Në Wanda Metropolitano pjesa e parë e balancuar u ndez vetëm nga një shtyllë e Gundogan. Në pjesën e dytë Colchoneros rritën ritmin, por nuk arritën të çajnë mbrojtjen e Citizens. Në fund, nervat e tendosura dhe sherri masiv, solli përjashtim për Felipe. Për ndeshjen e dytë kundër City, Simeone vendosi Koke, Kondogbia dhe Lemar në mesfushë me Llorente dhe Renan Lodi në krahë. Përpara sërish hapësirë përballë tandemit Griezmann-Joao Félix. Guardiola vuri bast gjithçka për Foden në qendër të sulmit, i mbështetur nga Bernardo Silva dhe Mahrez në krahë, me De Bruyne mes linjave. Në krahasim me ndeshjen e parë ishte një histori krejt tjetër, skuadra e Simeones tentoi të luajë duke shtyrë përpara me Llorente dhe Renan. Muskujt dhe vrapimi, kundër gjeometrisë së saktë në hapësira të ngushta dhe lëvizjeve teknike. Nën presion, City u përpoq t’i japë një shtysë ndeshjes, duke këmbyer pozicionin e Foden dhe Bernardo Silvas. Pikërisht Foden i shërbeu Gundogan në zonë, por e majta e tij goditi shtyllën. Colchoneros ishin më agresivë në pjesën e dytë dhe City u pa në telashe. E ngadaltë me topin dhe jo shumë e saktë në mbështetje, skuadra e Guardiolës vuajti dhe u tërhoq: goditja me kokë e Joao Félix shkoi lart, më pas Griezmann gati sa nuk shënoi me një të majtë fantastike. Por në fund, nervat e tendosura patën më rëndësi se taktika: pas përjashtimit të Felipes për një ndërhyrje të ashpër ndaj Foden dhe një sherri masiv që i përfshiu pothuaj të gjithë, Citzens u shpëtua nga Ederson, që devijoi goditjen e dënimit të Carrascos dhe duke bllokuar tentativën e fundit të dëshpëruar të Correas. City fluturon për në gjysmëfinale, ndërsa Atletico duhet të kënaqet me duartrokitjet e Wanda Metropolitano.

LIVERPOOL 3-3 BENFICA (6-4)

Liverpool arrin kështu gjysmëfinalen e tretë të Champions League në pesë edicionet e fundit. Pas 3-1 në ndeshjen e parë në Lisbonë, kundër Benfikës, përfundon 3-3 në Anfield, me një dygolësh të Firminos (55′ dhe 65 ‘) dhe goli i Konate (21′). Ramos, Yaremchuk dhe Núñez nuk përmbysën dot fatet e përballjes, por i dhanë barazimin prestigjioz. Në pritje të Klopp tashmë do të jetë Villarreali i frikshëm. Në prag të kësaj ndeshje kthimi të çerekfinaleve, kishte shumë pak dyshime për aksesin e Liverpool në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve. Edhe pse, duke pasur parasysh kohën shtesë që Real Madridi u detyrua të luante mbrëmë (rezultati i ndeshjes së parë të Blancos me Chelsea ishte i njëjtë me atë të marrë nga Reds në Lisbonë), mund të kishte edhe surpriza. E të mendosh që Benfica e filloi me një qasje të shkëlqyer lojën në Anfield: në minutën e 13, në fakt, goditja e Everton nga distanca, kaloi ngjitur me shtyllën, me Alisson që fluturoi të mbulonte trajektoren. U përgjigjën menjëherë vendasit dhe goli i skuadrës së Klopp erdhi në minutën e 21: një goditje këndi nga Tsimikas gjeti goditjen e saktë me kokë të Konate. Portugezët barazuan në minutën e 32 me Gonçalo Ramos, i cili mposhti Alisson i favorizuar nga prekja e Milnerit (që u kthye në asist). Keita fshikulloi shtyllën në fund të pjesës së parë, ndërsa Firmino bëri diferencën në fillimin e pjesës së dytë (ms 55′ dhe 65’) me një dygolësh: devijim në rrjetë në asistimet përkatëse të Diogo Jotas dhe Tsimikas për ti cuar shifrat në 3-1. Yaremchuk dhe Darëin Núñez përfunduan një rikuperim të vështirë mes minutave të 73 dhe 82, për ekipin e drejtuar nga Verissimo, që doli me kokë të lartë nga ky edicion i Champions League. Tani për Liverpool, përballë do të jetë Villarreali i Emery.