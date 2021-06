Përfundon 1-2 sfida Danimarkë-Belgjikë, në raundin e dytë të Grupit B për Euro 2020. Me stadiumin e Kopenhagen, të gjithë në mbështetje të Christian Eriksen, vendasit bënë një ndeshje me zemër të ndihmuar edhe nga avantazhi i shpejtë, pas 2′ minutash, me Poulsen, por më pas u shembën në pjesën e dytë nën goditjet e De Bruyne. Mesfushori i City hyri në lojë në fillim të pjesës së dytë: shërbeu për Thorgan Hazard golin e barazimit (55 ‘), pastaj shënoi vetë golin që përmbysi ndeshjen (70’). Belgët shkojnë në raundin e dytë, danezët tashmë të varur në një fije.

Kevin De Bruyne futet në fushë dhe ndez dritën. E padukshme në pjesën e parë, Belgjika kthehet vdekjeprurëse në pjesën e dytë me hyrjen e Witsel, Eden Hazard, që e nisën nga pankina për arsye fizike, dhe mbi të gjitha mesfushori i Manchester City, i cili me një gol dhe një asist (për Thorgan Hazard ) përmbysi Danimarkën 2-1. Një psherëtimë lehtësimi për Martinez, për rikthimin në fuqi të një skenari të prishur në fillim nga goditja emocionale e dashurisë për Eriksen, në valën e të cilëve vendasit dominuan një pjesë lojë, që u hap pas 99 sekondash nga Youssef Poulsen me golin e dytë më të shpejtë në histori të Kampionatit Evropian, pas atij të rusit Dmitry Kirichenkos pas vetëm 65 sekondash të ndeshjes kundër Greqisë në Euro 2004.

Kombëtarja e Lukaku është ekipi i dytë pas Italisë, që është kualifikuar në raundin e 1/8, për vendin e mbetur do të vendosët në ndeshjen e fundit takimet Finlandë-Belgjikë dhe Danimarkë-Rusi.