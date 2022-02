Në ndeshjen më të rëndësishme të javës së 19 të kampionatit, Laçi mposht Vllazninë 1-0, në një ndeshje spektakolare, të vendosur nga një penallti plot polemika që tensionuan sfidën. Në fund, Josa ruan ecurinë fantastike dhe konfirmohet skuadra anti-Tiranë, ndërsa Vllaznia mund t’i kushtohet Kupës, sepse në kampionat, pavarësisht shprehjes se ‘është i gjatë’ 13 pikët janë një humnerë e vërtetë.

Laci, në të parën pa Lushkjan, nuk duket se e ndjeu mungesën e fantazistit dhe traversa e Guindos në minutën e 4′ vetëm sa ndezi atmosferën. Shkodranët në anën tjetër u përgjigjën me Latifin, që nuk gjeti kuadratin në minutën e 17 në pasimin e Hakajt. Por emocioneve sportive iu shtuan edhe polemikat në minutën e 26′, kur Gjurgjeviç shënoi, duke përfituar nga gabimi i Malotës, por pas konsultimit me VAR, Hamiti sinjalizoi prekjen e topit me dorë nga Da Silva gjatë aksionit të golit.

Një ndeshje nervoze që e treguan 7 kartonë të verdhë vetëm në pjesën e parë, por Vllaznia ishte skuadra me impaktin më të mirë me ndeshjen, pavarësisht se pasaktësia para portës favorizoi goditjen e Lacit në minutën e 63′ Mentor Mazrekaj u pengua në zonë nga Da Silva, ndërhyrje që arbitri Hamitaj e dënoi me 11-metërsh të shndërruar në gol nga Guindo.

Vllaznia tentoi të ndryshonte rezultatin, por u përplas me një Dajsinani brilant dhe traversën në të cilën Aralica dështoi të barazonte rezultatin. Kështu, kurbinasit mbajnë kursin e kryesuesve të Tiranës, duke ngushtuar sërish diferencën në 6 pikë, ndërkohë Vllaznia është pozicionuar në vendin e 4, 13 pikë më pak se bardheblutë e Shehit!