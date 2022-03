Juventusi mposhti 1-0 Fiorentinën në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Italisë duke iu afruar kualifikimit për në finale: të pafat lojtarët e Fiorentinës që u dënuan në minutën e 91′ me autogolin e Venutit, në një krosim të Cuadrados. Në pjesën e parë, toskanët iu afruan avantazhit me Ikoné, që mbylli një kundërsulm të shkëlqyer me një të djathtë që përfundoi ngjitur me shtyllën. Francezi, më i miri i të tijve, goditi një shtyllë flagrante në minutën e 48 me një kthesë me të majtën pas një stopimi fluturimthi me thembër. Vlahovic, i fishkëllyer gjatë gjithë ndeshjes nga ish-tifozët e tij, për pak sa nuk shënoi me një goditje të grushtuar nga Terracciano (56′). Pastaj kur barazimi 0-0 dukej i kristalizuar erdhi autogoli fatkeq në shtesë.

Nuk shënoi Dusan Vlahovic, ish-lojtari i pritur me tërbim nga një “Franchi” i nxehtë në rikthimin e tij në Firence, nuk shënoi as Piatek, që i ka zënë vendin serbit si golashënuesi i Violave. Pikërisht kur mes Fiorentinës dhe Juventusit, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Italisë, nuk ishte duke shënuar askush, si në Derbin e Madonninas një ditë më parë, në minutën e 92-të ishte Lorenzo Venuti që shënoi, por në portën e tij, në një karambol me Milenkoviç, në një krosim nga e djathta i Cuadrados. I duhej një episod i tillë Juventusit, që kishte arritur deri këtu me një goditje të vetme në portë, për t’u kthyer nga Toskana me buzëqeshje dhe objektivin finale pak më afër, në prag të rikthimit më 21 prill në Allianz Stadium.